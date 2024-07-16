У ситикара fortwo будет преемник: к премьере готовится smart #2

Двухместную модель «умной» марки отправили в отставку в прошлом году, сейчас дилеры продолжают распродавать остатки машин.

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Марка smart изначально принадлежала немецкому автопроизводителю Mercedes-Benz (ранее Daimler), однако в прошлом десятилетии она перешла китайскому холдингу Geely. Результатом стало создание в 2019 году smart Automobile – совместного предприятия Мерседеса и Джили. Первенцем smart в 1998 году стал двухместный ситикар fortwo. За прошедшие годы модель успела пару раз сменить генерацию, актуальное третье поколение дебютировало в 2014-м, обновление эта модель пережила в 2019-м, а покинула линейку официально в текущем году.

Ранее сообщалось, что у этой крохи немецкой марки будет преемник, правда, выпускаться он будет в Китае, за его разработку отвечает в основном Geely. У наследника будет иное имя – индекс, «вписанный» в актуальный полностью «зелёный» модельный ряд бренда. Ожидается, что эта новинка получит название smart #2 (внутреннее наименование – Project 2).

Напомним, первенцем марки после перезапуска под крылом Geely стал субкомпактный паркетник smart #1, дебютировавший в апреле 2022 года. Годом позже был представлен более крупный купеобразный кроссовер smart #3, а в прошлом месяце производитель рассекретил ещё один SUV, которому дали название smart #5. В основе всех перечисленных моделей лежит модульная платформа SEA разработки Geely.

О том, что у ситикара, сменившего два поколения, будет наследник, генеральный директор Smart Europe Дирк Адельманн рассказал британскому изданию Autocar. «Срок годности нынешнего fortwo истёк два месяца назад. Было бы здорово иметь прямого преемника – у нас его нет, но мы работаем над этим», — рассказал он. По словам главы «старосветского» подразделения, одним из главных рынков для этой субкомпактной новинки станет Европа.

Дирк Адельманн отметил, что smart #2 окажется значительно меньше в габаритах по сравнению с паркетником smart #1, что может привести к путанице. По его словам, «двойка» была «зарезервирована» для преемника smart fortwo, так как сам номер является отсылкой к предшественнику. Ещё представитель марки пояснил, что нечётные числа будут присвоены SUV и кросс-купе, а чётные оставят для «иных продуктов».

Официальные подробности о «начинке» будущей новинки появятся позже. По словам Дирка Адельманна, сейчас smart находится в поисках фирмы-партнёра, с которой получится разделить расходы на разработку (в том числе платформы) и производство. Информации даже об ориентировочном ценнике пока нет.

Отметим, в конце прошлой осени появилась информация о том, что партнёром smart может снова стать французская группа Renault (один из предполагаемых совместных проектов – производство нового Twingo), однако в Рено эту информацию опровергли.