Автомеханик раскрыл способы открыть машину без ключа, не выбивая стекол

Иногда возникают ситуации, когда замки автомобиля закрыты, а ключи оказались заперты внутри. Мало кто знает, что нужно делать в подобной ситуации. Автомеханик в беседе с порталом Naavtotrasse.ru рассказал, как действовать в подобной ситуации. Главное в подобном случае не паниковать и не пытаться разбить стекло, так как его замена может обойтись довольно дорого.

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Например, на старых моделях можно открыть дверь без использования ключа. Для этого необходим теннисный мяч. В нем нужно сделать небольшое отверстие, поле чего поднести к замку и с силой и резкостью нажать на мяч. При наборе воздуха давление воздействует на замок и дверь откроется.

Также можно приобрести специальную подушку, которая отгибает дверь. После того, как подушка отогнет дверь, то с помощью проволоки и крючка можно попытаться открыть дверь. Если же эти способы не помогли, то можно воспользоваться подручными материалами и разбить стекло. При этом бить нужно боковое стекло.