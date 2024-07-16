Плюсы и минусы Toyota Rav4 третьего поколения: чего опасаться за 1,1 млн

Третье поколение Toyota RAV4 официально продавали только с бензиновыми моторами 2.0 и 2.4, включая удлиненный вариант Long – плюс 100 мм колесной базы и 210 мм длины. Сборка – Япония. Иные версии проникали с пробегом из других стран. Почти все RAV4 на вторичке – с полным приводом.

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При рестайлинге 2010 года базовый мотор заменили другим – и назначили ему вариатор вместо гидроавтомата.

Достоинства

Надежная и комфортная машина.

Отлично освоены все виды ремонта.

Клиренс 190 мм, багажник 586 л.

Недостатки

Нежное ЛКП, защита от коррозии посредственная.

Дорогие запчасти.

Слабая шумоизоляция.

При размерах немногим больших, чем у кроссовера Renault Duster, третье поколение RAV4 просторным салоном не отличается – особенно это заметно по заднему ряду.

Моторы

Атмосферники 1AZ-FE 2.0 (152 л.с.) и) и 2AZ-FE 2.4 (170 л.с.) конструктивно близки – различаются диаметром цилиндра и ходом поршня. Надежны и ходят 300–350 тысяч км до капремонта. Опасных болячек не имеют, но придирчивы к качеству масла. Экономия на масле ускоряет гибель привода ГРМ, а поршневые кольца и без того довольно быстро обрастают нагаром.

Прочие недостатки: после 60–100 тысяч сдается водяная помпа, развиваются течи сальников коленвала. Дроссельную заслонку надо регулярно чистить, а желательно еще клапан холостого хода и форсунки. И не забывать об отсутствии гидрокомпенсаторов.

В 2010 году младшему мотору на смену пришел намного более сложный 3ZR-FAE (148, 158 л. с.). У него уже есть гидрокомпенсаторы, но также система изменения подъема клапанов Valvematic и фазорегуляторы на впуске и выпуске. Новшества как раз чаще всего подводят – сбоят датчики и управляющий блок, у регуляторов к 100 тысячам км разрушаются муфты. Чуть позже умирает вакуумный насос. Ресурс этого мотора ниже, и АИ‑92 ему не годится.

Дизель 2.2 очень капризен, постоянно страдает течами, а главное – после 150 тысяч км возникают трещины вокруг гильз, иногда неизлечимые.

Коробки передач

Обе механические коробки (пять и шесть ступеней) – образцы выносливости, выдерживают 300–400 тысяч км. Четырехступенчатый автомат Aisin U140F при надлежащем уходе и щадящих режимах – тоже.

После 2010 года он сохранился только при старшем моторе 2.4 – а таких машин в пять раз меньше. Двухлитровый стал сочетаться лишь с вариатором K112/K112F (Aisin). Он не хуже аналогов от Jatco, но общий характер и срок службы немногим лучше. Первые недомогания иногда стартуют на 50 тысячах км, после 100–120 тысяч многие агрегаты требуют ремонта, а до расчетных 250 тысяч км доживают отдельные экземпляры. По крайней мере, в наших условиях – когда большинство RAV4 обитают в городах, а городской режим для CVT считается сложным.

В системе полного привода уязвимый элемент – подшипник муфты, страдающий от проникающей влаги. При рестайлинге узел модернизировали. Возрастные течи сальников неизбежны, а проявляются они после 80–100 тысяч км.

Эксплуатационные болячки

Подвеску находят жестковатой, но к долговечности элементов претензий нет. Разве что рано могут запотеть передние амортизаторы, а до рестайлинга слабоваты были сайлентблоки задних продольных тяг. Затем их усилили.

В рулевом управлении быстрее прочего изнашиваются шарниры промежуточного вала и пластиковые втулки рейки – первый стук, как правило, идет от них.

Раздражающие мелочи: заклинивающий фиксатор бардачка, разваливающиеся крепления крышки подлокотника, шумы моторчика печки, отрывающиеся задние подкрылки.

Euro NCAP: 2006, четыре звезды

Самое массовое предложение на вторичке: RAV4 2.0 CVT 4×4

Оптимальный выбор: RAV4 2.4 АКП 4×4

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