Эксперты: дешевое моторное масло - это не всегда плохо, но есть нюансы

Один из главных вопросов, которым задаются особенно начинающие автолюбители, - какое моторное масло использовать. На рынке представлена масса образцов на любой бюджет, но всегда ли цена говорит о качестве, разобрались эксперты с канала Project Farm.

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Для тестирования были закуплены образцы по цене от 14 до 58 долларов за канистру объёмом от четырёх литров. Каждый был отправлен на исследование в лабораторию, а также подвергся тестам на способность работы при различных температурах.

Общий вывод - все масла хороши, что неудивительно, так как все они соответствуют стандартам SAE. Однако разница начинает проявляться при изменении температурного режима эксплуатации, но не всегда побеждает самое дорогое: так, при отрицательных температурах лучше остальных себя показало масло средней ценовой категории.

Стоимость обусловлена количеством присадок, присутствующих в составе, которые уменьшают трение, имеют моющие свойства, стабилизируют состав и вязкость при нагревании или снижении температуры.

Эксперт приходит к выводу, что все масла хороши, но если говорить о долгосрочной перспективе, то предпочтение следует отдавать более дорогим, так как они продлят жизнь двигателя.

Ранее эксперты назвали признаки того, что моторное масло нужно срочно заменить.