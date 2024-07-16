В Россию привезли рестайлинговый Volvo XC60

Дилер привез в Россию рестайлинговый Volvo XC60 по цене 8 млн рублей.

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Дилер привез в Россию новый рестайлинговый кроссовер Volvo XC60 в комплектации Momentum за 8,05 млн рублей. Под капотом автомобиля 2,0-литровый мотор мощностью 249 л. с., АКП. Привод полный.

Обновленный Volvo XC60 отличается от предшественника измененной решеткой радиатора, другим передним бампером.

Также в салоне появилась медиасистема на Android с фирменными приложениями Google.