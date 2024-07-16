В Россию привезли рестайлинговый Volvo XC60

Обновленный 249-сильный кроссовер теперь в РФ: известна цена
Дилер привез в Россию рестайлинговый Volvo XC60 по цене 8 млн рублей.
Дилер привез в Россию новый рестайлинговый кроссовер Volvo XC60 в комплектации Momentum за 8,05 млн рублей. Под капотом автомобиля 2,0-литровый мотор мощностью 249 л. с., АКП. Привод полный.
Обновленный Volvo XC60 отличается от предшественника измененной решеткой радиатора, другим передним бампером.
Также в салоне появилась медиасистема на Android с фирменными приложениями Google.