Автоэксперт объяснил, какие приборы часто врут в машине

Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий рассказал "Российской газете", показания каких приборов не всегда достоверны.

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"Существует запрограммированное "вранье" приборов - некоторые указатели осознанно завышают или занижают показания по разным причинам. Например, спидометр обязан показывать на 5-10% большую скорость, чем реальная, чтобы владелец случайно не превысил её. Датчик температуры охлаждающей жидкости наоборот показывает при исправной системе 90 градусов, хотя реальная рабочая температура около 110, чтобы не пугать пользователя. Эти погрешности нормальны и, как правило, преследуют благие цели, с ними что-то делать не нужно. Если в целом возникли подозрения насчет работы приборов, рекомендую проверить инструкцию по эксплуатации, в которой должна быть указана допустимая погрешность для конкретных приборов. Кроме того, при возникновении сбоев желательно провести диагностику и определить, в чем причина некорректных показаний", - отметил специалист.



Он также добавил, что те или иные проблемы с электроникой, как правило, возникают, если автомобиль, допустим, был серьезно залит водой (был утоплен, погружен в очень глубокую лужу и прочее), либо появляются в результате агрессивного стиля вождения (из-за этого страдают очень многие системы автомобиля, и электроника в частности).