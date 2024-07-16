Спутниковый интернет появится в авто: что это такое

Россиян обеспечат сверхбыстрым интернетом в автомобилях, самолетах и поездах. В России упростят спутниковый доступ к интернету авиа- и железнодорожным пассажирам, пользователям водного транспорта, а также автомобилистам. Такие планы озвучили в Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

Речь идет о том, что частные пользователи или транспортные компании при наличии специального гаджета для подключения, установленного в машине, на самолет или на крышу вагона, смогут использовать его как мобильный роутер (по аналогии с терминалами Starlink Илона Маска в разных странах).

В ГКРЧ отмечают, что для разработки, производства и применения в РФ терминалов негеостационарных систем комиссия выделит «неопределенному кругу лиц» целый ряд диапазонов частот (10,7–12,75 ГГц, 17,7–18,6 ГГц, 18,8–19,3 ГГц и выше). Никакого специального разрешения для этого не понадобится.

Отмечается, что необходимое оборудование будет продаваться в обычном магазине электроники, причем его можно будет установить не только на транспорте, но и стационарно для использования его в качестве обычного роутера для раздачи интернета.

Также в ГКРЧ рассматривают возможность выделения частотных ресурсов для земных станций, работающих через космические аппараты на негеостационарной орбите, подтвердили в Минцифры.

«Речь идет о терминалах, которые находятся в движении. Например, на воздушных и морских судах, железнодорожном и автомобильном транспорте. Это один из этапов, который необходим для развития перспективных сетей связи. В дальнейшем он позволит обеспечить высокоскоростным доступом в интернет», – объяснили в ведомстве.



По словам заместителя гендиректора РЖД Евгения Чаркина, улучшение качества и доступности услуг связи для пассажиров является приоритетной задачей для компании. Он подчеркнул, что сервисы на базе спутниковой связи низкоорбитальной группировки будут востребованы не только в пассажирском комплексе, но и для грузоперевозок по всей России, в том числе для функционирования беспилотной техники. Тестирование системы начнется в 2025 году.