При каких условиях можно покупать автомобиль после ДТП. Рассматривая подержанные машины на сайтах объявлений, большинство потенциальных покупателей сразу жмут на кнопку «Все, кроме битых», дабы отсеять варианты, пережившие аварию. Между тем, в списке аварийной техники может найтись немало интересных, а главное — очень доступных предложений.

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В каком случае есть смысл покупать «битую» машину, редакции Quto рассказал владелец, а по совместительству — жестянщик, маляр и подборщик запчастей автомастерской «Центр кузовного ремонта» Владимир Беспалов.

«Я покупаю только машины после аварий. Это всегда свежие, максимум 3 года, варианты из сравнительно дорогого сегмента. Например, моё недавнее приобретение — двухлетний Volkswagen Tiguan Allspace», — говорит Беспалов.



На этой машине прежний хозяин попытался лихо проскочить между двух грузовиков… Вот только манёвр не удался. Ущерб покрыла страховка каско, так что владелец отдал кроссовер битым, но со скидкой миллион рублей от средней рыночной цены.

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Под замену пошли передние крылья, фары, бампер и даже капот, а передние двери пришлось рихтовать. «В идеал» Volkswagen удалось вывести за 300 000 рублей, включая окраску всей передней части, так что выгода составила примерно 700 000.

«Чтобы решаться на такие авантюры, перед покупкой важно провести тщательнейшую дефектовку, дабы точно знать бюджет на запасные части. Смотришь машину, составляешь список, потом считаешь итоговую сумму», — считает директор мастерской.



Опять же: при восстановлении «немца» владелец мастерской пользовался собственным оборудованием, а большинство операций выполнял своими руками, иногда пользуясь помощью коллег. Иначе бюджет ремонта вырос бы минимум на 50%.

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Так что для обывателей, у которых нет ни ремонтной мастерской, ни соответствующего оборудования, ни навыков жестянщика собеседник редакции советует не покупать «битые» машины. А если покупать, то только выбирая из трёх категорий.

Вариант 1. Со множеством мелких повреждений

Такие автомобили обычно продают представители старшего поколения. Машину покупали новой, но за время эксплуатации накопились кузовные проблемы: появились вмятины, царапины и сколы краски… И до их устранения не доходили руки.

«Идеальный вариант, который пугает обывателя. Кажется, что работы — непочатый край, так как делать нужно буквально всё… Но, на самом деле, вложений — максимум 50 тысяч, а профита куда больше», — советует эксперт.



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Разбитый бампер? Пожелтевшие фары? Разбитое лобовое стекло? Это всё легко устранимые мелочи. Не зря такие варианты очень любят перекупщики: покупаешь «гадкого утёнка», а затем получаешь «прекрасного лебедя».

Вариант 2. С крупными повреждениями легкозаменяемых элементов

«Хозяин продавал Subaru Forester, но на капот машины упало дерево. Заниматься ремонтом человеку не хотелось вообще… В итоге, новый владелец получил хорошую скидку, хотя заменить пришлось только капот и крыло», — рассказывает собеседник редакции.



Крупные вмятины на дверях, крыльях, крышке багажника выглядят уродливо, но легко лечатся —вытягиванием, шпаклёвкой или даже заменой «кузовщины». А вот устранять последствия сильного града — занятие, наоборот, очень дорогое!

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«С машинами, которые были побиты градом, нужно быть начеку. Чем больше следов — тем дороже ремонт. А, кроме того, среди повреждённых стихией автомобилей часто попадаются утопленники», — делится опытом специалист по кузовному ремонту.



Вариант 3. После городских ДТП

«Мой фаворит — это машины после городских ДТП, когда одна машина «догнала» другую, на скорости всего 20-30 км/ч. Такие экземпляры выглядят малопривлекательно, но для дальнейшего восстановления подходят идеально», — считает директор «Центра кузовного ремонта».

Правда, здесь важен дотошный осмотр, чтобы выявить скрытые повреждения. Например, пробитый радиатор, сильно замятый лонжерон, выгнутую полку передней панели и тому подобное. Даже пластины аккумулятора могут быть осыпавшимся…

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Не умеешь — не берись

А общий совет от нашего эксперта: не умеешь — не берись. В том смысле, что затевать подобную авантюру можно, только хорошо разбираясь во всех нюансах кузовного ремонта. Иначе есть шанс, говоря бытовым языком, «встрять».

«Человек купил Tank 300, который «подбили» прямо при выезде из автосалона… На ремонт новый владелец щедро заложил 300 тысяч. Но только покупка «железа» — бампера, крыла, фары и капота — съела этот бюджет», — приводит пример Беспалов.



Покупка мелких деталей, вытягивание пострадавшего лонжерона, плюс окраска деталей стоили 200 тысяч рублей сверху. В итоге, формально сэкономив полмиллиона, любитель халявы затем потратил их на восстановительный ремонт. И никакой экономии!