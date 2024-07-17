Пережиток прошлого. 10 автомобилей со всплывающими фарами

Скрытые фары ушли в прошлое из-за безопасности пешеходов. Всплывающая передняя оптика придаёт автомобилю очаровательный характер. Расцвет этой опции пришёлся на 80−90-е гг., но впервые они появились ещё в 1930-х гг. Первым автомобилем со всплывающими фарами стал Cord 810 1936 года. Затем они вошли в моду благодаря своей футуристичности, они устанавливались в основном на спортивных моделях. А сейчас они выглядят как напоминание из предыдущих эпох.

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Mazda Miata со всплывающими фарами — по-прежнему прекрасное зрелище. Если фары закрыты, это позволяет заострённому носу улучшить аэродинамику, а в поднятом состоянии они придают Miata поистине человеческие очертания. Скрытой оптикой оснащалось только первое поколение модели, которое выпускалось с 1989 по 1997 гг. R моменту выхода второй генерации требования безопасности изменились в большинстве стран, и очаровательная черта стала неприемлемой.

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Chevrolet Corvette

Несколько поколений Corvette оснащались всплывающими фарами: С2, С3 и С5. К сожалению, список новых автомобилей Chevrolet с этой опцией закончился на C5, который выпускался до 2004 года. Он стал одним из последних серийных автомобилей, на которых устанавливались скрытые фары.

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Ferrari F40

Всего в 80-х гг. было выпущено 1 315 экземпляров F40. Редкость и престиж этого автомобиля делают его самым дорогим в этом списке. Гонщик Формулы-1 Найджел Мэнселл продал свой автомобиль в 1990 году за миллион долларов, а более поздние модели сейчас продаются вдвое дороже. В 1980-х годах это было технологическое чудо, ставшее основой технологий Формулы-1. F40 также широко известен как последний автомобиль, на котором Энцо Феррари поставил свою подпись перед своей смертью.

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Honda NSX

Honda часто использовала стилистический приём со всплывающими фарами. Одна из таких моделей — NSX первого поколения. Это не всё, что NSX имеет общего с Ferrari F40. Это тоже суперкар с технологиями, которые обычно используются в болидах Формулы-1, годы производства обоих автомобилей совпадали, и владельцами становились именитые гонщики. Однако NSX по своей конструкции был намного дешевле, но целился в аудиторию суперкаров. Honda вдохновлялась Ferrari 328 и 428 и создала более быстрый аналог с меньшим двигателем — V6 против V8. В 2001 году NSX получил фейслифтинг и отказался от всплывающих фар.

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Toyota Corolla AE86

В отличие от Honda, которая использовала всплывающие фары на любых типах автомобилей, Toyota в основном ограничивалась спортивными машинами. Так, скрытую оптику получили Supra MK III, MR2 и Corolla AE86. Славу «Королле» принёс японский мультик про автомобили Initial D. Автомобиль стал персонажем дрифт-аниме благодаря скромному внешнему виду, за которым скрывался сбалансированный заднеприводный, лёгкий, компактный автомобиль, на котором ездили самые известные японские дрифтеры.

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Nissan 300ZX

Существует всего несколько автомобилей Nissan со всплывающими, один из них — 300ZX первого поколения. Выдвижные фары 300ZX немного отличались от других автомобилей тем, что когда они были опущены, оптика не была полностью скрыта. Однако это позволяло им располагаться ниже на покатой передней части автомобиля.

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Opel GT

Благодаря спортивному стилю и заднему приводу, GT стал имиджевой моделью. Он появился во второй половине 1960-х годов. Более мощным и популярным из двух вариантов четырёхцилиндровых двигателей был 1,9-литровый, который изначально выдавал около 100 л.с., но он всё равно не превращал GT в машину, разрывающую шины. Зато он привлекал внимание, и эти причудливые фары заслуживают отдельного упоминания. В отличие от других моделей, фары GT вращаются при открытии, а затем прячутся обратно в корпус автомобиля.

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BMW M1

Существует всего два автомобиля BMW с подобной оптикой. Один из них — BMW 8 Series, появившийся в 1981 году, а второй — BMW M1. Этот автомобиль постигла неудача, в первую очередь потому, что Lamborghini отказалась от обещания создать автомобиль. Кроме того, это единственный суперкар BMW, который в итоге стал флагманом в серии гонок, которая проводилась в качестве разминки во время уик-энда Формулы-1.

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Porsche 944

Как бы странно это ни звучало, но Porsche 944 — один из самых дешёвых автомобилей со всплывающими фарами в этом списке. Он находится далеко внизу списка лучших Porsche и не пользуется особой популярностью даже у поклонников марки.

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Lotus Esprit

Это одна из самых долгоиграющих моделей Lotus. Esprit выпускался на протяжении 28 лет с 1976 по 2004 год. Его дизайн создал Джорджетто Джуджаро. Esprit не был самым быстрым или самым экстремальным суперкаром своего времени, и у него не самая лучшая репутация в плане надёжности, но он всё равно выглядит на все сто и продержался достаточно долго, чтобы стать выбором Джеймса Бонда не один, а два раза.