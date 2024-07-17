Самая практичная: Lada или иномарка?

Дилеры АвтоВАЗа начали получать Lada Largus. Первые дни продаж показали, что модель пользуется большим спросом. Что представляет собой автомобиль образца 2024 года, сколько он стоит и какие у него есть конкуренты на российском рынке — в материале NEWS.ru.

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Lada Largus: почему модель так важна для рынка

Несмотря на то что Largus продается под брендом Lada, этот автомобиль не был спроектирован российскими инженерами. Его создали на основе румынского Dacia Logan MCV (Multi Convivial Vehicle, или «автомобиль на все случаи жизни»), а последнюю модель построили на «тележке» В0 французской компании Renault.

При этом надо отдать должное АвтоВАЗу — Largus не копировал Logan. Например, собираемая в Тольятти модель имела оригинальные детали салона, модернизированную подвеску и вазовские двигатели. В России также создавали оригинальные модели, например Largus Cross с защитным обвесом кузова и увеличенным дорожным просветом.

Компания Dacia давно прекратила сборку первого поколения Logan MCV, однако у нас Largus по-прежнему выпускается. В 2021 году автомобиль претерпел серьезное обновление, получив другой дизайн передней части.

После ухода в 2022-м Renault из России сборка Largus была приостановлена. Два года назад даже ходили разговоры о том, что выпуск «Ларгусов» не возобновится. Однако АвтоВАЗ провел большую работу по импортозамещению, нашел новых поставщиков комплектующих, перенес производство Largus из Тольятти в Ижевск и в 2024 году вновь начал выпуск модели.

Почему покупатели полюбили Largus

Российским водителям Largus пришелся по душе. Несмотря на то что он был одним из самых дорогих автомобилей марки Lada, спрос на него всегда был стабильно высоким. Например, в 2021 году Largus занимал десятое место в списке самых продаваемых моделей в стране, опережая Toyota RAV4, Renault Logan, Lada Xray и многие другие.

Автомобилисты полюбили Largus за его иностранную родословную, неплохое качество сборки, комфортную подвеску и практичность. На рынке не было ни одной модели в данном ценовом сегменте, которая могла бы перевозить сразу семь человек.

Эта любовь покупателей до сих пор ощущается на вторичном рынке. Результаты исследования агентства «Автостат» показали, что Lada Largus возглавила список моделей, которые имеют лучшую остаточную стоимость среди четырехлетних авто.

«Через четыре года после покупки, совершенной в первом квартале 2020 года, индекс Residual value („Сохранность остаточной стоимости автомобиля“. — NEWS.ru) у этой модели в среднем составляет 168,7%. Эксперты отмечают, что владельцы многих четырехлетних отечественных (а также иностранных) автомобилей в настоящее время могут продать их дороже той цены, за которую они были куплены. Основной причиной этого служит рост цен на машины, который наблюдался в России за последние несколько лет, причем в отдельные периоды он был довольно резким», — пояснили в «Автостате».

Сколько стоит Lada Largus в 2024 году

В 2012 году самую простую Lada Largus можно было купить за 349 тысяч рублей. Спустя 12 лет эта машина стоит почти в пять раз дороже — от 1 660 000 рублей.

Сейчас Lada Largus продается в трех вариантах. Есть утилитарный коммерческий фургон, который подойдет малому бизнесу для перевозки товаров в городе. Стоимость машины составляет 1 670 000 рублей. Фургон окрашивается только в два цвета: белый и серебристый металлик (за последний надо доплатить 15 тысяч рублей).

Если водителю нужен универсал, то выбор чуть шире. В частности, продаются машины в комплектации Classic за 1 660 000 рублей с бензиновым двигателем мощностью 90 л. с., а также версия Classic Plus — 1 705 000 рублей или 1 735 000 рублей, если под капотом стоит мотор на 106 л. с. Коробка передач в любом случае механическая.

Комплектация Classic Plus включает в себя заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 и легкосплавные диски (в базе они стальные). Одна подушка безопасности, кондиционер, усилитель руля и система АБС есть во всех машинах.

Сейчас Largus продается только в пятиместном варианте. Ранее Lada выпускала и семиместные модели. Также пока нет в продаже версии Cross с увеличенным дорожным просветом.

Есть ли Lada Largus у дилеров

Корреспондент NEWS.ru под видом покупателя обратился в несколько автосалонов по продаже Lada в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Largus был в наличии во всех дилерских центрах. При этом машины могли продать по рекомендованной АвтоВАЗом цене. Сейчас руководство завода следит за тем, чтобы дилеры не навешивали на автомобиль дорогостоящее дополнительное оборудование.

Продавцы предлагают такие услуги, однако на «допы» в виде сигнализаций или антикоррозионной обработки установлены разумные цены. Никто не пытался продать резиновые коврики за 200 тысяч рублей, отмечает корреспондент NEWS.ru.

При этом дилеры не предлагали какие-либо скидки при покупке Largus в кредит или сдаче старой машины в трейд-ин.

«Спрос сейчас на Largus хороший. Мы уверены в этой модели, они продаются быстро», — рассказал NEWS.ru один из продавцов Lada в Санкт-Петербурге.

Какие конкуренты есть у Largus

Главным конкурентом Largus является другая модель марки Lada — универсал Vesta SW. Он чуть меньше Largus и обладает более скромным багажником. Однако это неплохой и довольно вместительный автомобиль, который стоит от 1 643 900 рублей. То есть разницы в цене между Largus и Vesta практически нет.

При этом Vesta SW выпускается сразу в четырех комплектациях и может оснащаться большим экраном в центре салона с Яндекс.Авто, Apple CarPlay, Android Auto. Vesta продается как с механической, так и с автоматической коробкой передач, которая идет в паре с двигателем объемом 1,8 л мощностью 122 л. с. (1 718 900 рублей). Дорожный просвет версии Cross составляет 209 мм — почти как у внедорожников (от 1 865 900 рублей).

Конкурентом Lada Largus можно назвать еще один российский автомобиль — газовский «Соболь». Новый «Соболь NN» стоит более 3 млн рублей, но в продаже есть старая версия этой модели. При этом она предлагается даже с полным приводом. Рамный «Соболь 4×4 автобус» вмещает семь пассажиров, имеет дорожный просвет 205 мм и может оснащаться не только приводом 4×4, но и блокируемым дифференциалом заднего моста. Цена — от 2 136 000 рублей.

С Largus будут конкурировать и бюджетные кроссоверы, особенно если покупателю не нужен просторный багажник. Например, по цене Largus можно купить кроссовер «Москвич 3» длиной 4410 мм (Largus — 4488 мм). Модель 2024 года стоит от 1 690 000 рублей. При этом оснащение у «Москвича» будет богаче, двигатель — мощнее, а за 1 760 000 рублей можно взять автомобиль с автоматической коробкой.

Среди других конкурентов Largus — кроссовер Dongfeng 580, который в версии с механической коробкой передач стоит 1 929 000 рублей, а также седаны. Например, в автосалонах просят 2–2,2 млн рублей без учета скидок за такие модели, как Solaris HS (бывший Hyundai Solaris), Kaiyi Е5, Geely Emgrand.