Автомеханик предостерег от покупки автомобиля с задним и полным приводом

Автомеханик в беседе с порталом Naavtotrasse.ru предостерег россиян от покупки автомобиля с полным и задним приводом. По словам специалиста, такие автомобили обладают большим количеством недостатков.

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При выборе автомобиля лучше отдавать предпочтение моделям с передним приводом, а не с задним или полным. Дело в том, что обслуживать полноприводный или заднеприводный автомобиль стоит дороже. Эксплуатация такой машины почти в два раза дороже.

По статистике, машины с передним приводом пользуются наибольшей популярностью у автовладельцев. При этом производители выпускают машины с задним и полным приводом, хотя в плане эксплуатации они менее рациональны. Обычно полный привод используется на внедорожниках или на машинах премиального сегмента. Задним приводом оснащаются на моделях премиум-брендов средних классов.

Автомобили с полным и задним приводом имеют множество элементов, которые необходимо правильно обслуживать и ремонтировать. Машины с задним приводом обладают меньшей управляемостью, что может привести к аварии особенно в зимних условиях. Скользкая дорога может стать для владельца заднеприводного автомобиля настоящим испытанием, а машина может уйти в неконтролируемый занос.