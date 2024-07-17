Под каким брендом теперь выпускаются запасные части Valeo

Бывшие заводы Valeo продолжают работу под брендом Avtopribor. Тольяттинские предприятия, прежде принадлежавшие международной компании, а теперь перешедшие под контроль российского комплекса делают маховики, комплекты сцепления, стартеры. Продолжают список модули отопления, вентиляции и кондиционирования, плюс радиаторы, конденсоры, вентиляторы, моторы отопителя и отопители.

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Как напоминает издание Авто Mail.Ru, в августе 2023 года французский производитель автокомплектующих Valeo продал «Автоприбору» свои заводы автозапчастей, раположенные на территории Самарской области.

Два предприятия прежде принадлежали фирме Powertrain Systems, что является подразделением концерна Valeo, выпускают сцепления и стартеры, а также радиаторы и вентиляторы, соответственно.

Между тем, эксперт назвал отличия поддельных от оригинальных тормозных колодок. Очевидный минус подделок — они быстрее изнашиваются, а некачественное сырьё влияет на увеличенный тормозной путь.