Как понять, что мотор скоро "умрет"

«За рулем» дал 5 рекомендаций, как без спецприборов распознать убитый двигатель. Для первичной диагностики двигателя не требуются профессиональные знания или сложное оборудование. Достаточно владеть парочкой хитрых приемов.

1. Заглянуть под клапанную крышку

Для этого необязательно разбирать двигатель. Можно просто снять пробку маслозаливной горловины. На поверхности деталей ГБЦ не должно быть закоксовавшихся отложений или масляных сгустков. Чем светлее будут выглядеть поверхности ГБЦ – тем лучше.

У изношенных двигателей поверхность деталей может иметь коричневатый цвет, без масляных отложений. Опытные продавцы, зная об этом нюансе, перед показом автомобиля протирают расположенные под горловиной поверхности головки. Поэтому хорошо, если у вас будет фонарик, при помощи которого можно будет рассмотреть детали слева и справа.

Также стоит обратить внимание и на саму пробку маслозаливной горловины. На ее внутренней поверхности не должно быть посторонних отложений, а зимой – желтоватой эмульсии, которая представляет собой конденсат влаги.

Если же на внутренней поверхности пробки будут видны капли жидкости одинакового с залитым в систему охлаждения антифризом цвета, то велика вероятность, что двигатель нуждается в дорогостоящем ремонте, поскольку антифриз явно попадает в масло.

При работающем двигателе из заливной горловины допускается выскакивание нескольких капель масла. Если же капли вылетают сплошным потоком, то это означает попадание в полость ГБЦ картерных газов. Для проверки этого достаточно при запущенном двигателе положить пробку на горловину и понаблюдать: пробка не должна сильно подпрыгивать.

Плохим признаком будет надувание резиновой перчатки, надетой на маслозаливную горловину при запущенном двигателе. Это указывает на износ поршневых колец и прорыв через них в картер газов.

2. Извлекаем маслозамерный щуп

Уровень масла должен быть в районе верхней метки. Это свидетельствует об исправности двигателя. Цвет масла на щупе не должен быть черным. В то же время вид свежего масла должен вызвать подозрения. Велика вероятность, что хозяин автомобиля намеренно перед продажей сменил масло в двигателе.

Если на щупе заметны частицы сажи – это ненормально. Во время работы двигателя из отверстия вытянутого щупа не должно наблюдаться интенсивного выхода картерных газов.

3. Смотрим на выхлопную трубу

Если у двигателя масложор, то при холодном пуске первый клуб дыма из глушителя будет синеватого (сизого) оттенка.

После прогрева раскрутите двигатель на 10 секунд до 3000 об/мин и затем резко увеличьте до 5000 об/мин. Двигатель, страдающий масложором, выдаст себя облаком сизого дыма, вырвавшимся из глушителя.

Если же угар масла слишком большой, то сизый выхлоп будет наблюдаться при каждой перегазовке.

Наличие масложора можно определить, рассмотрев внимательно край выхлопной трубы. Там не должно быть бархатистых отложений черного цвета. Полностью замасленный край выхлопной трубы также будет плохим признаком.

В этой ситуации снова пригодится фонарик, которым нужно посветить внутрь глушителя. Опытные перекупы могут прятать неисправность двигателя, протирая ветошью край выхлопной трубы.

Можно вручную ощупать внутреннюю стенку выхлопной трубы. Если на пальцах окажется немного ржавчины и сухой черный налет, то масложора у двигателя нет.

4. Слушаем двигатель

Лучше всего слушать работу двигателя после пуска на холодную. В этот момент выявить дефекты легче.

После старта холодного двигателя не должны стучать гидрокомпенсаторы. Замена этих деталей – дорогостоящая и сложная процедура.

Если будет слышен стук поршней, то это говорит о большом зазоре между стенкой цилиндра и поршнем.

Звон цепи ГРМ укажет на выход из строя гидронатяжителя. Исправный двигатель работает тихо и равномерно. По мере прогрева число оборотов должно уменьшаться.

Необходимо послушать, как на холостом ходу при резком нажатии на педаль газа двигатель набирает обороты. В идеале шумов и провалов быть не должно. Если при увеличении оборотов слышны стуки, то велика вероятность, что это стучат шатунные вкладыши. С таким диагнозом двигатель долго не протянет.

Шипение воздуха будет признаком образовавшихся неплотностей во впускной системе. В исправном состоянии вспомогательные агрегаты должны работать тихо.

Если у двигателя имеются критические стуки, то хитрые продавцы могут заглушать их более безобидными стуками, ослабив, к примеру, крепление выхлопной системы.

Определяя состояние двигателя, не лишним будет знать, как во время работы шумит исправный двигатель конкретной модели автомобиля. Если вы заинтересованы в покупке именно этой модели, можно заранее взять такую же из каршеринга и сравнить на слух работу двух одинаковых двигателей.

5. Визуальный осмотр двигателя

Хорошо, если двигатель будет сухим и равномерно покрыт пылью. Это признак отсутствия протечек технических жидкостей. Когда есть подтекания, то на этих местах пыль налипает более обильно и такие следы хорошо заметны.

О попытках скрыть места подтекания масла и антифриза будет сигнализировать вымытый до блеска двигатель. В этом случае снова нужно вооружиться фонариком и зеркальцем. При помощи этих инструментов нужно осмотреть заднюю часть двигателя, поскольку чаще всего моют только переднюю.

Если имеются подтеки в районе ГБЦ, то можно предположить наличие повышенного давления в картере двигателя.

Внимательно осмотрите детали и стыки системы охлаждения двигателя. На непрогретом ДВС загляните в расширительный бачок. Если в охлаждающей жидкости будут заметны следы масла, то это плохой признак.