В сервисе рассказали, чем опасна заправка кондиционера "на обочине"

В России процветает «народная» заправка кондиционеров прямо на обочине дорог, сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова. Однако такая услуга может быть опасной.

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«Риск заправки кондиционера автомобиля с помощью услуг «обочечников» действительно есть. Неизвестно, что именно закачают в систему, и что это может повлечь за собой. Для заправки автомобильного кондиционера используются специальные марки хладагента. В пунктах на обочине может использоваться дешевый фреон для холодильников, который не подходит для автомобильной системы. В итоге может выйти из строя компрессор и другие элементы системы», — сказал Родионов.



По словам эксперта, для заправки автомобильного кондиционера важно соблюдать технологии. На сертифицированных станциях проводится проверка качества фреона с помощью специального оборудования, которого нет у тех, кто заправляет кондиционеры на обочинах. Также в мобильных пунктах могут закачать некорректный объем фреона в систему. Кроме того, там не проверяют кондиционер на утечки и не занимаются его ремонтом.

До этого директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий заявил, что заправлять автомобиль, у которого работает двигатель, нельзя, так как машина может загореться.

Кроме того, при заправке машины с заведенным двигателем есть большая вероятность повреждения топливного насоса. Также горючее может нагреться и расшириться, что в конечном итоге может привести к его переливу из бака.

По словам специалиста, при заправке заведенного автомобиля также некорректно работает датчик уровня топлива.