Эксперт показал состояние Haval Dargo X после 25 000 км пробега

Эксперт журнала «За рулем» показал состояние редакционного внедорожника, который пережил две зимы в Москве и проехал 25 000 километров.

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За время эксплуатации с машиной не возникало проблем, которые бы потребовали обращения к дилеру. При ДТП у машины был поврежден бампер, но его можно купить с рук примерно за 10 000 рублей. На 25 000 километров кроссоверу необходимо проводить второе ТО. В него входят замена масла и трех фильтров: салонного, масляного и воздушного. Стоимость ТО в Москве составляет от 18 000 до 24 000 рублей. В регионах машину можно обслужить примерно за 15 500 рублей. Эксперт рекомендовал уточнять, какое масло будет использоваться при ТО, так как это также повлияет на стоимость. За время езды расход масла есть, но он минимальный.

Из-за перегрева тормозных дисков у кроссовера появились вибрации. Комплект дисков, колодок и работа по замене в Москве обойдется в сумму от 35 000 до 46 000 рублей. Можно поискать более дешевые аналоги. Признаков коррозии на элементах днища нет, но глушитель оказался ржавым. В салоне у автомобиля высокий уровень шума даже на летней резине. На неровностях начала скрипеть панель обшивки стойки кузова. Возрос расход топлива по сравнению с заявленным. В городе он составляет до 15 литров, на трассе — 10 литров, в смешанном цикле — 12 литров.