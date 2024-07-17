Что делать в случае получения чужого штрафа

Советы юриста на случай получения чужого штрафа. Юрист Лев Воропаев объяснил, что делать в ситуации, когда водителям приходит чужой автомобильный штраф. В этом случае нужно обратиться в ГАИ и МВД.

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Если постановление было вписано в автоматическом режиме, обжаловать штраф в этом случае можно через Госуслуги. Когда постановление водителю выписано сотрудником ГИБДД при остановке на дороге, то обжалование возможно через почту в ГАИ того района, где он работает.

При подозрении использования копии прав нужно писать заявление в полицию, где должно быть указано предположение, просьба провести проверку и принять меры в случае доказанности подозрений. В таким случае к заявлению нужно приложить постановление о штрафе.

Ранее стало известно, что электросамокаты должны будут иметь номера и радиомаячки, причём мера коснётся не только сервисов кикшеринга, но и личных средств индивидуальной мобильности. Соответствующие поправки готовятся ко второму чтению законопроекта о дополнительной ответственности для пользователей СИМ, принятому Госдумой 10 июля в первом чтении.