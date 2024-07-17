Аварийные сигнализация и знак : когда применяются и какой штрафы за неправильное использование

Рассказываем, что такое аварийная сигнализация и знак аварийной остановки, для чего они нужны и когда за них накажут штрафом.

Что такое аварийная сигнализация

Аварийная сигнализация – это оповещающая система, при включении которой загораются сразу все поворотники авто. С ее помощью автовладелец выделяет свою машину на автодороге, обочине, а также предупреждает других автомобилистов об опасности.

Включение аварийки производится при нажатии кнопки с красным треугольником, которая располагается на передней панели ТС.

Для чего используется аварийная сигнализация

Случаям, в которых используется аварийная сигнализация и аварийный знак, посвящена глава 7 ПДД.

Согласно п. 7.1 Правил, аварийную сигнализацию необходимо включать:

при попадании в аварию;при вынужденной остановке в местах, в которых нельзя останавливаться;при ослеплении автомобилиста фарами;при буксировке автомобиля другим транспортом;при посадке/высадке детей в транспорт с соответствующим знаком «Дети».

Включать аварийку нужно и в иных ситуациях, когда есть угроза опасности, например, из-за поломки авто.

Что такое знак аварийной остановки

Знак аварийной остановки – это красный треугольник с красным светоотражающим кантом с наружной стороны и оранжевым кантом с внутренней.

Этот знак, как и автомобильную аптечку, должны иметь все владельцы транспортных средств. Купить аварийный треугольник можно в любом автомагазине. Важно проверить, чтобы у него была устойчивая подставка.

Задача знака аварийной остановки – сообщить участникам движения об опасности, чтобы они успели вовремя отреагировать и объехать стоящую машину.

Согласно п. 7.2 ПДД, аварийный знак используется вместе с аварийной сигнализацией в следующих ситуациях:

Если произошло ДТП.Если автомобилист вынужден был остановиться там, где останавливаться нельзя, и другие водители не смогут вовремя заметить машину.

Так, если автомобилист увидел впереди дорожно-транспортное происшествие, он может предупредить автомобилистов, которые едут позади него, аварийной сигнализацией. Но если она сам попал в аварию, ему следует использовать аварийку вместе с красным треугольником.

На каком расстоянии от транспортного средства выставляется аварийный знак

В п. 7.2 ПДД также говорится, за сколько метров выставляется аварийный знак. Он должен стоять на таком расстоянии, чтобы другие автомобилисты вовремя узнали об опасности, успели скинуть скорость и перестроиться. За чертой города удаленность авто до знака должна составлять не меньше 30 метров, а в городской черте – не меньше 15 метров.

Если не соблюсти интервал, например, поставить треугольник сразу за машиной, автоинспекция сочтет это нарушением. Работник ГАИ, который приедет на происшествие, накажет автомобилиста по ч. 1 ст. 12.27 КоАП за неисполнение обязанностей при ДТП на сумму 1 000 рублей.

В случае назначения наказания оплата штрафов ГИБДД возможна через сервис «Автокод».

Сразу после оплаты данные о погашении задолженности уйдут в базу ГАИ, а на е-мейл автовладельца придет выписка из банка.

Что будет, если не выставить знак аварийной остановки

Если водитель не выставит красный треугольник, к нему применят штраф по ст. 12.20 КоАП за неправильное использование знака. Наказание составит 500 рублей.

Можно ли чем-нибудь заменить знак аварийной остановки

Знак аварийной остановки нельзя заменить другим предметом: канистрой, домкратом или иными подручными средствами. Выставление на дорогу предметов работник ГАИ может расценить как умышленное создание помех движению транспорта, которые могут привести к еще одной аварии. Наказание выпишут по ст. 12.33 КоАП – это будет штраф в размере 5000-10000 рублей (для физлиц).

Случаев, когда невыставленный или выставленный неправильно знак привел к еще одной аварии, немало. Так, в 2015 году на трассе Чебоксары-Сыктывкар столкнулись три авто, два из которых полностью сгорели. Оказалось, что МАЗ с прицепом сломался, и автовладелец остановил автопоезд, чтобы отбуксировать неисправную машину. Аварийный треугольник водитель выставить не успел, и это привело к еще одному происшествию.

Если аварийный знак неустойчив и его поддерживают предметы, штраф не последует, так как водитель выполнил требование о выставлении треугольника и обозначил место аварии.

Что делать, если аварийная сигнализация не работает

При поломке аварийной сигнализации автомобилист может выставить аварийный знак. При буксировке авто знак нужно прикрепить к задней части машины. Аварийку включают только на буксируемом авто, но, если система неисправна, нужно прикрепить треугольник сзади, чтобы он не упал по дороге.

Часто задаваемые вопросы

Кто включает аварийку при буксировке автомобиля?

Аварийку должен включать водитель буксируемого транспорта. На буксирующей машине сигнализацию включать нельзя, поскольку переднее авто при маневрах подает сигналы поворотов. На нем нужно включить фары ближнего света.

Как необходимо обозначить буксируемый автомобиль при отсутствии аварийной сигнализации?

При отсутствии аварийки на заднюю часть буксируемой машины необходимо прикрепить аварийный треугольник, что сказано в п. 7.3 ПДД. Ночью и при плохой видимости на буксируемом авто также нужно включить габариты (п. 19.1 ПДД).

За сколько метров ставить аварийный знак?

Аварийный треугольник следует устанавливать в 15 метрах от авто в городской черте и в 30 метрах до авто за ее пределами.

Кого накажут, если знак аварийной остановки сбили?

Если треугольник сбили до оформления аварии сотрудниками ГИБДД, наказания для автовладельца не будет, поскольку он исполнил требования ПДД и поставил знак. Этот факт докажут остатки или обломки треугольника на дороге. За сбитый знак должны наказать водителя, который в этом виноват. Его могут привлечь за побег с места происшествия, но так как урон несущественный, мало кто захочет заниматься поисками виновника.

Сколько знаков аварийной остановки нужно выставлять при массовых ДТП?

При массовых авариях знак должен выставить каждый участник. То есть если столкнулись три машины, на месте происшествия должно стоять три знака аварийной остановки. Исключение – если знак невозможно извлечь из багажника поврежденной машины. Автомобилисты ошибочно считают, что достаточно обозначить место происшествия одним знаком, особенно если столкнулись две машины на одной полосе. Но в таком случае инспектор вправе оштрафовать за отсутствие аварийного знака. Оспорить штраф не удастся – суд встанет на сторону работников ГАИ. Если закон требует, чтобы стоял аварийный треугольник, он должен быть.

Автор: Ирина Джиоева