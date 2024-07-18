Эксперимент: по какой дороге ехать лучше — платной или бесплатной

Водителям грузовиков назвали преимущества платных дорог. На дорогах «Автодора» продолжается эксперимент, в рамках которого автопоезда параллельно курсируют по скоростным и бесплатным трассам. Пробег четырёх сцепок за 5 месяцев составил 270 000 километров, из которых на скоростные трассы пришлось более 73 000.

© Quto.ru

Как сообщает пресс-служба ГК «Автодор», средний расход топлива на скоростных дорогах оказался ниже на 0,9 литра, а средняя скорость выше на 8 км\ч. При этом водитель совершал меньше рабочих торможений (на 1,6%) и чаще пользовался круиз-контролем (на 9%).

Ещё один показатель — это «равномерность скорости», который указывает, какую нагрузку испытывают узлы и агрегаты транспорта: чем меньше начислено баллов, тем меньше будет износ грузовика. Скоростные дороги заработали 7,2 балла, их альтернативы – 3,0.

Между тем, эксперты назвали 5 правил езды по платным трассам, которые игнорируют россияне. В большинстве своём автомобилисты считают, что движение по «платникам» не отличается от езды по обычным дорогам.