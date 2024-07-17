12 пунктов, которые нужно осмотреть при покупке подержанного автомобиля

Эксперт Антюфьев назвал признаки автомобиля, который лучше не покупать. Руководитель отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев перечислил «Российской газете», на что нужно обращать внимание, осматривая приглянувшуюся машину. В частности, части кузова не должны иметь разные оттенки или следы перекраски — это свидетельствоватва ремонта после ДТП.

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Шумы, скрипы и другие посторонние звуки при движении укажут на износ подвески, а за неравномерным износом покрышек могут скрываться самые разнообразные проблемы: от неправильных углов установки колёс до нарушения геометрии кузова.

Также поводами отказаться от покупки должны стать запотевание стёкол, плохо закрывающиеся двери, следы ржавчины, изношенный салон, плохая работа двигателя и утечки жидкостей. Кроме того, должна безупречно работать электросистема.

В свою очередь, неравномерные зазоры между кузовными элементами являются признаком некачественного ремонта. «Идеально подогнанные детали — это признак заводской сборки», — отметил «Российской газете» эксперт.

Кстати, редакция Quto выяснила, в каком случае есть смысл покупать «битую» машину: такая покупка может оказаться и фантастически выгодной, и абсолютно провальной.