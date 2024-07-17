Автоэксперт оценил идею о штрафах для покинувших место ДТП водителей
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с Рамблером прокомментировал идею о введении штрафов для скрывшихся с места аварии водителей.
Ранее СМИ сообщили, что российских водителей могут начать штрафовать вместо лишения прав за оставление места ДТП.
Наши правила дорожного движения уже сейчас предусматривают, что водитель, попавший в аварию без погибших и пострадавших, может себе позволить покинуть место ДТП без каких-либо проблем или санкций. Поэтому, полагаю, данная норма избыточна и, более того, вредна. Ведь она как бы намекает на то, что в России этого делать нельзя, но это не так – в России это делать можно. При этом здесь есть подводный камень, связанный со страховой системой. Страховые компании могут отказать в оформлении ДТП, ссылаясь на недостаточное количество соответствующих документов и так далее. Поэтому люди, которые не доверяют страховым фирмам, зачастую часами джут сотрудников полиции, которые, согласно действующему законодательству, не обязаны к ним приезжать.Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза
Необходимость присутствия водителя на месте ДТП с его автомобилем зависит от конкретной ситуации, подчеркнул специалист.
«В ряде случаев отказ от отъезда с места ДТП равняется попаданию во вторичную аварию. К примеру, на МКАДе люди из-за этого «бьются» со страшной силой. Так что в ряде случаев уезжать с места ДТП просто необходимо», - заключил эксперт.
Россиянам ранее объяснили, как не бояться водить машину.