Эксперт назвал четыре последствия отсутствия проверки развала-схождения

Проверка углов установки колёс — очень важная процедура для обеспечения безопасности вождения автомобиля. Без систематической регулировки развала-схождения срок эксплуатации автомобиля будет сокращаться, а риск ДТП возрастать, заявил директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

Прежде всего без этой процедуры из строя могут выйти шины по причине неравномерного, следовательно, преждевременного износа. Неправильный угол установки колёс приводит к увеличению сопротивления качению, что увеличивает расход топлива. К тому же, неустойчивость машины повышает риск ДТП.

Из-за несвоевременного контроля развала-схождения может пострадать подвеска — из-за повышенной нагрузки на её детали. А при сильном нарушении угла установки колес детали подвески могут поломаться.

Пренебрежение этой процедурой также может отразиться на рулевом управлении. Во-первых, машина может стать менее чувствительной к поворотам руля, а во-вторых, ей грозит повышение износа рулевых тяг и наконечников.