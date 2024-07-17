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Эксперт назвал четыре последствия отсутствия проверки развала-схождения

Проверка углов установки колёс — очень важная процедура для обеспечения безопасности вождения автомобиля. Без систематической регулировки развала-схождения срок эксплуатации автомобиля будет сокращаться, а риск ДТП возрастать, заявил директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

Эксперт назвал четыре последствия отсутствия проверки развала-схождения
© РИА Новости

Прежде всего без этой процедуры из строя могут выйти шины по причине неравномерного, следовательно, преждевременного износа. Неправильный угол установки колёс приводит к увеличению сопротивления качению, что увеличивает расход топлива. К тому же, неустойчивость машины повышает риск ДТП.

Из-за несвоевременного контроля развала-схождения может пострадать подвеска — из-за повышенной нагрузки на её детали. А при сильном нарушении угла установки колес детали подвески могут поломаться.

Пренебрежение этой процедурой также может отразиться на рулевом управлении. Во-первых, машина может стать менее чувствительной к поворотам руля, а во-вторых, ей грозит повышение износа рулевых тяг и наконечников.

Автоэксперт
Павел Константинов
Авилон