Автоэксперт посоветовал отказаться от мобильной заправки кондиционера

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рекомендовал отказаться от мобильной заправки кондиционера на обочине дорог.

«Первый вопрос, который возникает — каким именно фреоном производится заправка. Неизвестно, что именно закачают в систему, и что это может повлечь за собой», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».



По словам специалиста, в таких мобильных пунктах может использоваться фреон для холодильников, который абсолютно не подходит для автомобильной системы.

«Для заправки кондиционера автомобиля крайне важно соблюдение технологии. На сертифицированных станциях, где есть данная услуга, обязательно проводится проверка качества фреона с помощью колбы, правильный тест вакуумации, проверка давления. Эти процедуры проводятся с помощью специального оборудования, которого, естественного нет у «обочечников», — добавил Родионов.



Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, как ухаживать за автомобилем в жаркую погоду.