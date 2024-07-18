Chery Tiggo 8L выходит на рынок: что известно о семейном кроссовере

Трехрядный кроссовер оснащен бензиновым турбомотором 2.0 и классическим автоматом. На данный момент к заказу доступны четыре версии.

© Колеса.ру

Дизайн кроссовера Tiggo 8L компания Chery рассекретила в июне этого года. Теперь же в Китае раскрыли состав комплектаций и объявили предварительные цены. Местные дилеры уже принимают заказы, старт «живых» продаж на родине марки намечен на август. Напомним, Chery Tiggo 8 – это отдельное семейство. Причем свежая «элька» не стала заменой какой-либо из нынешних «восьмерок» — она дополнила гамму. Кроме того, Tiggo 8L является по-настоящему новым SUV, тогда как остальные паркетники, по сути, представляют собой разновидности одной и той же модели.

Особенности внешности новинки – гигантская радиаторная решетка с блестящими вкраплениями, узкие фары с интегрированными диодными «штрихами» ходовых огней, выдвижные ручки дверей и единая плашка задних фонарей. Длина Chery Tiggo 8L равна 4795 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1729 мм (с рейлингами – 1741 мм), колесная база – 2770 мм. Таким образом, по всем показателям, за исключением высоты, новый кроссовер превзошел прочие «восьмерки». Для сравнения, размеры Tiggo 8 Pro для Китая (в России паркетник с такой внешностью не продают): 4745/1860/1745 мм, расстояние между осями – 2710 мм.

Внутри – отдельные экраны приборки и мультимедийной системы (10,25 и 15,6 дюйма соответственно). Модель также получила усеченный руль и двухэтажный центральный тоннель, управление настройками кресел вынесли на двери. Вместо привычного селектора коробки установили подрулевой рычажок. Базовый Chery Tiggo 8L – пятиместный, «средние» комплектации могут быть семиместными, топ-версия – исключительно с тремя рядами сидений.

Паркетник предложен с бензиновой турбочетверкой 2.0 TGDI мощностью 254 л.с. (390 Нм), которая работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. Сейчас к заказу доступны четыре комплектации, и только одна из них имеет полный привод. Остальные исполнения – переднеприводные.

В списке оборудования базового Tiggo 8L значатся: 19-дюймовые колеса, светодиодная оптика, электропривод багажной двери, панорамный люк, кожаная обивка, бокс-подлокотник с функциями обогрева и охлаждения, климат-контроль, камеры кругового обзора и круиз-контроль. Начиная со второго по старшинству исполнения появляются 20-дюймовые диски, подогрев и вентиляция передних сидений, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Любопытно, что именно следующая, третья версия и является самой роскошной – у более дорогого полноприводного Tiggo 8L такого добра нет. Это передние сиденья с функцией массажа и встроенными в подголовники динамиками, проекционный дисплей, отдельный пульт управления «климатом» для пассажиров второго ряда, система распознавания лиц, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о перекрестном столкновении сзади.

За переднеприводный Chery Tiggo 8L сейчас просят 147 700 – 167 700 юаней, что эквивалентно примерно 1 780 000 – 2 021 000 рублей по текущему курсу. Полноприводный кроссовер обойдется в 179 900 юаней (около 2 168 000 рублей). То есть Chery Tiggo 8L стал новым флагманом семейства. Прежде это звание принадлежало упомянутому выше Tiggo 8 Pro (126 900 – 163 900 юаней или 1 530 000 – 1 976 000 рублей). Впрочем, при запуске «живых» продаж реальные цены «эльки», скорее всего, окажутся чуть ниже. Впоследствии новый паркетник наверняка доберется и до других рынков.

Между тем в Китае у Chery Tiggo 8L еще есть гибридная версия, однако такой кроссовер считается отдельной моделью с индексом T9: он относится к электрифицированной серии Fulwin.