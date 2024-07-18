Пять самых быстрых автомобиля из Китая

5 китайских автомобилей с мощностью именитых суперкаров. Китайская автомобильная промышленность, которая когда-то была предметом шуток и фраза «Сделано в Китае» звучала уничижительно. С тех пор многое изменилось, и китайские автомобили во многом задают тренды современной автомобильной индустрии. Особенно когда речь идёт об электромобилях. Китайские технологии и скорость производства во многом превосходят западных конкурентов. В том числе они стараются завоевать и рынок самых быстрых автомобилей.

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Nio EP9

Этот электромобиль появился ещё в 2016 году, и несмотря на свой возраст, до сих пор остаётся самым быстрым китайским автомобилем. Он может разогнаться до 313 км/ч.

Под полностью карбоновым кузовом скрывается углепластиковое шасси. EP9 оснащён полным приводом, колесо получило свой электромотор. Совокупная мощность достигает 1360 л.с. и 1480 Нм крутящего момента при весе 1375 кг, из-за чего соотношение мощности к массе угрожающе близко к показателю «один к одному». Передовая система векторизации крутящего момента позволяет регулировать мощность, передаваемую на каждое колесо, а активная подвеска и система контроля высоты могут выполнять до 200 расчётов в секунду. Nio EP9 не является дорожным транспортным средством, и Всего было создано 16 экземпляров, и каждый из них был экспортирован и зарегистрирован за пределами Китая.

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Yangwang U9

Бренд Yangwang — это люксовое подразделение BYD. Электрический суперкар U9 с четырьмя электромоторами совокупной мощностью 1 287 л.с. и 1 680 Нм крутящего момента разгоняется до 309 км/ч. Разгон до «сотни» занимает 2,36 секунды. Китайский суперкар был протестирован на знаменитой международной трассе в Шанхае и показал официальное время прохождения круга 2:17:65. Для сравнения: Porsche Panamera Turbo проходит ту же трассу за 2:27:727, а BMW M5 F90 за 2:22:828.

Yangwang U9 оснащён умной системой подвески DiSus-X от BYD, которая позволяет ему ездить на трёх колёсах, прыгать и даже танцевать. Система индивидуального привода e4 перераспределяет крутящий момент между колёсами в случае потери сцепления с дорогой, потери колеса или прокола на скорости.

Дизайн Yangwang U9 был разработан Вольфгангом Эггером, автором Alfa Romeo 8C и Audi R8.

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Xiaomi SU7 Max

Компания Xiaomi известна как второй по величине производитель смартфонов в мире после Samsung. Однако в 2021 году она создала компанию Xiaomi Auto, первый автомобиль которой появился в 2024 году. Xiaomi SU7 Max — топовая комплектация китайской новинки. Электромотор выдаёт 664 л.с. и разгоняется до 265 км/ч. На прямой SU7 даже опережает более дорогой Audi e-tron GT.

Производитель планирует конкурировать с Tesla Model S и Porsche Taycan. С первой моделью SU7 роднит технология производства, а со второй — внешность. Генеральный директор и основатель Xiaomi Лэй Цзюнь назвал силовую установку «суперэлектрическим двигателем». 800-вольтовый мотор под названием V6s способен вращаться со скоростью 21 тыс. оборотов в минуту. Автомобиль разгоняется до ста за 2,9 секунды, и это быстрее, чем Lucid Air Touring.

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BAIC Arcfox-7

Концепт полностью электрического автомобиля появился в 2017 году, его показало подразделение BAIC под названием Arcfox. Когда-то автомобиль сравнивали с Tesla по производительности и дальности хода, но сейчас он уже значительно уступает как новым электрическим брендам, так и более известным производителям.

Мощность четырёх электромоторов составляла 603 л.с., максимальная скорость — 254 км/ч, а разгон до ста занимал 3,4 секунды. Прототип привлёк к себе внимание и за счёт своей внешности с дверьми в стиле «крыльев чайки», футуристичным интерьером и сканером отпечатков пальцев, без идентификации которого невозможно было завести двигатель.

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Aion Hyper SSR

Китайский автопроизводитель появился в 2017 году, а гиперкар SSR — в 2023 году. Hyper SSR оснащён системой полного привода, его суммарная мощность составляет 1 224 л.с. и 1 230 Нм. Время разгона до сотни у топовой версии занимает 1,9 секунды. Для сравнения: самый быстрый электромобиль в мире, Rimac Nevera, достигает «сотни» за 1,8 секунды! Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Автомобиль представляет из себя двухдверное электрическое купе с обтекаемым дизайном и распашными дверями. Спереди у него L-образные фары и спортивный бампер с большими воздухозаборниками. Сзади — два тонких задних фонаря и активный спойлер. Ради снижения веса внешние элементы кузова выполнены из углеродного волокна.