Сколько профессий у хомута в автомобиле? Все типы - в одном материале

«За рулем» рассказал обо всем разнообразии автомобильных хомутов.

Если в старину хомут был, грубо говоря, лошадиной принадлежностью, то в наши дни так называют деталь, имеющую форму петли, которая охватывает соединяемые элементы. В автомобилях их великое множество.

В первом приближении все хомуты можно разделить на две категории.

Первая, самая многочисленная – это хомуты на шланги, патрубки и трубы, обеспечивающие герметичность соединения.

Вторая – хомуты, предназначенные для крепления жгутов проводки или тех же шлангов.

Большая часть хомутов устанавливается либо руками, либо с помощью обычных инструментов. И лишь для некоторых типов хомутов желательно применение специальных инструментов.

Хомут выхлопной системы ВАЗ

Эту конструкцию мы впервые увидели на ВАЗ‑2108. Конусные части двух труб прижимаются к кольцу двумя наружными половинками хомута.

Такая конструкция дожила до Весты, хотя она неудобна в установке, да и в эксплуатации не радует. Дело в том, что отсутствует позиционирование по углу поворота двух труб вдоль их продольной оси. Некоторый «перелом» труб при сборке также не исключен. Установка требует долгой возни и не всегда приводит к хорошему результату. Случается ослабление соединения, вследствие чего прорыв газов сочетается с нарушением трассировки системы выпуска и стуками под днищем.

Соединитель труб выхлопной системы

Все части выхлопной системы сразу за коллектором на многих современных автомобилях не имеют соединений. Поэтому при механическом повреждении или сквозной коррозии одной из частей системы ее можно вырезать и заменить новой. При этом необязательно использовать сварку – достаточно приобрести отрезок трубы с двумя хомутами, который позволит добиться герметичности и механической прочности соединения.

У некоторых автомобилей вроде задне- и полноприводных автомобилей ВАЗ части выхлопной системы соединяются по методу «труба в разрезную трубу». Для обжатия стыка можно использовать несколько типов хомутов. Стремяночный удобен тем, что его можно установить после соединения труб, чего не скажешь о штампованном хомуте. Хомут с двумя стяжными болтами чаще используется для шлангов с большим давлением, но может обжать и элементы выхлопной системы.

Пластмассовые хомуты с зубчатым зацеплением

Сравнительно недавно появились пластмассовые силовые хомуты с двойным зубчатым зацеплением. Их можно использовать для обжатия шлангов системы охлаждения и различных магистралей систем вентиляции картера, топливных магистралей, а также пыльников рулевого механизма.

Разброс диаметров обжимаемого шланга для хомута диаметром, например, около 40 мм составляет 5 мм, так что требуется точно знать диаметр шланга. К недостаткам можно отнести острую кромку хомута, врезающуюся в шланг. Снять такой хомут после сильной затяжки, не повредив шланг, непросто. Зато стойкость к коррозии – отменная.

Хомуты ШРУС

Для крепления пыльника ШРУС предъявляются высокие требования. Он должен обеспечивать сильное и равномерное обжатие чехла, высокую коррозионную стойкость и отсутствие сильно выступающих элементов. Последнее требование ставит крест на применении здесь червячных хомутов, что пытаются делать некоторые автолюбители. «Большой» червячный хомут может цепляться за элементы поворотного кулака, а «маленький» способен зацеплять и накручивать различные веревки, траву или полиэтиленовые пакеты, валяющиеся на дороге.

Специальный хомут выгодно отличается минимальной выступающей частью, но требует для установки клещей. Попытки закрепить хомут обычными бокорезами или столярными клещами не дают хорошего результата.

Специализированные хомуты для ШРУС бывают и универсального исполнения с большим диапазоном регулировки диаметра. Такие можно использовать и в других местах, где нужно прочное условно неразборное соединение.

Червячные хомуты

Червячные хомуты были запатентованы еще в конце позапрошлого века, а массово производиться начали вскоре после Второй мировой войны. Наши автолюбители узнали их под брендом Norma, и до сих пор многие их так и называют.

Хомут обеспечивает сильную, но не совсем равномерную затяжку шланга – всё же под червяком располагается пластина, нарушающая картину круга и продавливающая в этом месте шланг. Червячные хомуты могут иметь большой диаметр, а вот на малых диаметрах шланга неприменимы. Во всяком случае, на автомобилях не ставят червячные хомуты диаметром меньше 8–10 мм.

Очень не советуем использовать дешевые червячные хомуты, у которых зубчатка выполнена не выштамповкой, а просечкой. В просеченных отверстиях при затяжке прямо видно, как режется шланг.



Хомуты со стяжным винтом

Хомуты такого типа появились очень давно, они казались верхом совершенства. Затяжка шланга – сравнительно равномерная, острые кромки ленты немного отогнуты наружу. Но по мере коррозии винта разборка соединения становится всё более проблемной. Хомуты с винтом плохо работают на шлангах малого диаметра: нижний предел в автомобиле – 8 мм. В целом можно считать такие хомуты вполне приемлемыми, если бы не существовало практически идеальной конструкции…

Пружинные хомуты

Давно замечено, что даже хорошо затянутый хомут при старении шланга и сильных перепадах температур начинает позволять жидкости подтекать. Особенно этим славятся весьма текучие охлаждающие жидкости. Поэтому появление пружинных хомутов, которые всё время поджимают соединение шланга с патрубком, явилось настоящей революцией.

Такой хомут при всех температурных деформациях шланга, подобно питону, всё сильнее и сильнее обжимает соединение. Недостатков у пружинных хомутов всего два – автолюбителю при ремонте их неудобно снимать и трудно ставить. Некоторым удается это сделать с помощью ненормативной лексики и обычных пассатижей, но лучше использовать специальные щипцы. А если место установки хомута совсем уж недоступно, то помогут щипцы с «дистанционным управлением».

Пружинные хомуты нынче – самые массовые во всём автомобиле. На них собрана вся система охлаждения и зачастую почти вся система питания. Их же нередко используют для крепления пыльников рулевого механизма на рулевой тяге, что очень удобно – ведь тяги нужно вращать при регулировке схождения колес.

Проволочный хомут

Согнутый из слегка пружинящей проволоки хомут стягивается при заворачивании винта. Тонкая проволока сильно врезается в шланг и портит его. Единственным достоинством хомута можно считать низкую цену – примерно в три раза дешевле других моделей такого же диаметра.

Хомут крепления проводки

Пластиковый хомут за счет «пистона» на одном конце крепится к различным кронштейнам, либо просто в отверстии панелей кузова. При попытке демонтажа он разрушается, если только с обратной стороны отверстия не сжать усики пистона. Многие считают эти хомуты маловажными, но без них жгуты проводов болтаются и могут попасть под движущиеся механизмы или приблизиться к горячим элементам. Кроме того, излишняя вибрация жгута ведет к протиранию изоляции отдельных проводов.

Пластиковые стяжки

Пластиковые хомуты использовались и при креплении чехлов рулевого механизма на части автомобилей, созданных на платформе В0 и на вазовских переднеприводных моделях. Но такое решение всё же посчитали недостаточно надежным, и в дальнейшем стали использовать хомуты, как на ШРУСах. Естественно, что хомуты такого типа – одноразовые.