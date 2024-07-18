Крупное обновление Chery Tiggo 7 Pro Max 2024 - что изменилось

«За рулем» рассказал про 5 плюсов и 2 особенности Chery Tiggo 7 Pro Max 2024.

Последние пару лет Chery Tiggo 7 Pro Max прочно удерживает лидирующие позиции в своем сегменте – по объему продаж это самый популярный импортируемый автомобиль в России. Поэтому выход обновленной версии для нас – событие.

Флагманский салон Chery Tiggo 7 Pro Max

По большому счету, претензий к интерьеру дорестайлинговой «семерки» не было – он казался вполне себе современным, да и какими-то острыми эргономическими проблемами не раздражал. Тем не менее, в Chery решили салон капитально переделать.

С нуля изобретать ничего не стали, а попросту позаимствовали интерьер (с поправкой на габариты, конечно) у флагманского кроссовера Tiggo 8. Его главная отличительная черта – плавный изгиб относительно друг друга 12-дюймовых экранов приборки и медиасистемы. Как таковой центральной консоли больше нет – блок управления климат-контролем перекочевал на переднюю панель.

Цены на Chery Tiggo 7 Pro Max выросли на 50 тысяч относительно дорестайлинговой версии и теперь находятся в диапазоне 2,77-3,32 млн рублей.

Интересным решением стал отказ от коротенького и неказистого с виду селектора управления трансмиссией в пользу более крупной и изящной рукоятки. Она выполнена из полупрозрачного пластика и украшена изображением тигра. А еще в топ-версии теперь будет не черная, а благородная коричневая расцветка обивки. С ней салон выглядит более привлекательно.

Богатое оснащение Chery Tiggo 7 Pro Max

Список оборудования обновленного Tiggo 7 Pro Max пополнился такими полезными вещами, как вентиляция передних сидений, разъем Type-C в дополнение к стандартным USB-портам. А еще на центральном туннеле появился очень удобный барабанчик управления громкостью медиасистемы.

Список оборудования обновленного Tiggo 7 Pro Max пополнился такими полезными вещами, как вентиляция передних сидений, разъем Type-C в дополнение к стандартным USB-портам. А еще на центральном туннеле появился очень удобный барабанчик управления громкостью медиасистемы.

В козырьках появились огромные макияжные зеркала, да еще и с диодной подсветкой по периметру. А сами козырьки теперь можно не только поворачивать, но и вытягивать вдоль оси – полезная функция при боковом свете.

Приспособленность Chery Tiggo 7 Pro Max для России

Виртуальная приборная панель Chery Tiggo 7 Pro Max предлагает три варианта конфигурации. С классическими шкалами – самый красивый.

Многие «китайцы» огорошивают отсутствием так необходимых в нашей стране «теплых опций». В Chery решили не малодушничать: все без исключения версии Tiggo 7 Pro Max снабжаются зимним пакетом, включающим обогревы форсунок стеклоомывателей, ветрового стекла, рулевого колеса, передних и задних сидений. А еще тут есть функция дистанционного пуска двигателя и прогрева салона – то, что надо для наших зим.

Силовой агрегат Chery Tiggo 7 Pro Max

Важной технической новостью стал отказ от турбомотора 1.5 и вариатора в пользу двигателя 1.6 и 7-ступенчатого робота с двумя «мокрыми» сцеплениями. У него тоже цепной механизм ГРМ, но вместо распределенного впрыска теперь непосредственный, да и блок цилиндров не чугунный, а алюминиевый. Гильзы, впрочем, чугунные.

Мощность приросла незначительно: вместо 147 л.с. стало 150. Куда серьезней оказалась прибавка в крутящем моменте: 275 Нм против прежних 210. Согласно ТТХ, время разгона до сотни почти не изменилось – 9,7 секунды вместо 9,8. Однако ощущения от ускорения совсем другие. Раньше «семерка» резко дергалась при старте, а потом равномерно и не сказать чтобы очень споро набирала ход.

Теперь же на старте машина выдерживает секундную паузу (бережет сцепление), но потом довольно напористо и активно укладывает стрелку спидометра к отметке 100 км/ч. Обгоны модернизированному Tiggo даются куда легче.

Ездовой комфорт Chery Tiggo 7 Pro Max

Перемен в управляемости незаметно. Характер «семерки» все такой же вальяжный, «расслабленная» подвеска и не особо информативный руль к азартному вождению не располагают.

Где заметен прогресс, так это в ездовом комфорте. Особенно это касается модификации 4WD – мягко стелет! У нее, помимо перекалиброванных амортизаторов, увеличена толщина прутка заднего стабилизатора с 24 до 25 мм. Плюс использована более крупная «обувка» 225/55 R19 вместо 225/60 R18. Вроде бы низкий профиль должен давать обратный эффект, но… Возможно, свою лепту вносят и породистые шины Cooper (на версии 2WD ставят безвестные в России Atlas).

Ассистенты Chery Tiggo 7 Pro Max

Топ-версия Ultra снабжается 12 (!) водительскими ассистентами. И это не считая голосового управления, позволяющего, скажем, открыть люк или включить радио, не снимая рук с руля.

Но не все так гладко. То же голосовое управление требует идеальной дикции и выдержки. Чуть поторопился – и тебя не поняли.

Или, скажем, адаптивный круиз-контроль. Штука полезная, но работает не всегда корректно. Например, система может внезапно отключиться даже в пологом повороте – полностью полагаться на такого помощника не стоит.

Мелкие недоработки Chery Tiggo 7 Pro Max

Нет крючков для одежды. Раньше площадка для телефона располагалась вдоль салона и было видно экран. Теперь – поперек, и засунули ее глубоко под консоль: изображения на экране смартфона не видно. Кнопка аварийки расположена неудобно – приходится неестественно изгибать руку.

Зная, насколько щепетильно в Chery относятся к пожеланиям клиентов и журналистов, есть надежда, что хотя бы часть из озвученных нами недоработок будет исправлена в скором времени.