В чем опасность контрафактных запчастей

Обслуживание автомобиля – дело особой важности, правда каждый из нас сам лучше всего знает, как, собственно, обслуживать свою ласточку, в частности, какие запчасти устанавливать. К слову, здесь наши соотечественники действуют совершенно разными путями – кто-то придерживается строгого использования оригинальных запчастей, а кто-то отдает предпочтение аналогам. К сожалению, выбирая аналог, никто не застрахован от того, что в коробке может оказаться некачественная деталь.

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Главная проблема заключается в том, что контрафакта на рынке становится все больше и больше. Об этом постоянно трубят все эксперты. Два года назад уже заявлялось, что доля поддельных запчастей на рынке составляет почти тридцать процентов, а чуть позже аналитики прогнозировали, что по некоторым категориям запчастей доля контрафакта может достигать пятидесяти процентов! Именно на категориях стоит остановиться поподробнее, потому что сегодня подделывается, едва ли не все — вплоть до расходников. Наглядным примером здесь выступают результаты недавнего исследования Горьковского автомобильного завода, который проверил несколько деталей из разных категорий сторонних производителей.

Мелочь, а неприятно

Мы неслучайно упомянули в начале о расходниках, потому что первой на очереди оказывается пробка (крышка) расширительного бачка для классической Газели. Маленькая деталь, но имеющая большое значение – все-таки, от нее зависит герметичность системы охлаждения. К сожалению, в нашем случае избежать утечек охлаждающей жидкости не получится, так как резьба на пробке плохо обработана, кроме того, у испытателей вызвала вопросы работа клапана крышки.

Тормозов не чувствую

Пожалуй, одним из самых популярных расходников являются части тормозной системы — колодки, диски, скобы. Собственно, с последних и начнем. В руках заводских инженеров оказались сразу две скобы переднего тормоза от сторонних производителей. Устанавливать эти детали также предполагается на классические Газели, но стоит ли? Пожалуй нет, так как обе детали не прошли проверку на требования конструкторской документации по геометрическим параметрам. Проще говоря, такие скобы можно попробовать поставить, но сам процесс будет крайне затрудненным, да и есть вероятность, что при торможении появятся посторонние шумы или вибрации, а может случиться так, что система и вовсе заклинит. Стоит ли говорить о печальных последствиях, если подобное случится в движении на скорости? Похожий вывод эксперты сделали и по трем тормозным дискам – опять несоответствие геометрическим параметрам и, как следствие, потенциальные вибрации, неравномерный износ колодок и прочие сюрпризы. Между тем, колодки тоже не прошли испытания – геометрические параметры не соблюдены, и вердикт неутешителен – возможен риск преждевременной деформации.

Не выдержал нагрузки – стучит

От Газелей давайте поднимемся на ступень выше – к более тяжелым грузовикам и запчастям к ним. В руках у инженеров оказался альтернативный комплект запчастей передней оси для ГАЗ 3307/3309, проще говоря, шкворень. Он проверку тоже не прошел, причем провалился также, как и вышеописанные запчасти на первом этапе – изучении соответствия геометрических параметров. Последствия ожидаемые — преждевременный износ, люфт, стук при движении автомобиля. Эксперты проверили и полуось заднего моста для грузовика повышенной проходимости ГАЗ 3308. Тут результаты оказались еще интереснее. Во-первых, опять же не выдержаны геометрические параметры, причем главное несоответствие обнаружили при исследовании твердости, она оказалась недостаточной, то есть существует высокий риск того, что полуось попросту сломается, не выдержав высоких нагрузок.

Коробка с сюрпризом

Но, пожалуй, больше всего смогли удивить элементы трансмиссии. А именно, раздаточная коробка. Стоит сказать, что исследуемая деталь, якобы, числится абсолютно новой, и внешний осмотр не вызвал никаких подозрений, за одним маленьким исключением – идентификационный номер, который был выбит на корпусе картера, показал, что деталь совершила путешествие во времени, ибо была выпущена еще в 2012 году. Более пристальное изучение показало, что на детали используются иные сливная пробка и фланец крепления. Замеры на стенде лишь подтвердили опасения заводчан – под видом новой детали предлагается восстановленный узел с неоригинальными комплектующими, в частности подшипники и некоторые шестерни не имели необходимых маркировок и клейм. Да и оригинальные компоненты оказались бывшими в употреблении — на многих элементах обнаружилась коррозия и следы выработки, в частности на первичном валу, шестернях и шлицах. Причем в своем заключении эксперты отметили, что «изготовитель» пытался скрыть следы износа. Сколько проработает данный узел? Вопрос, в целом, риторический, понятно, что из-за усталости металла, да и износа компонентов в целом, раздатка попросту не выдержит серьезных нагрузок. К слову, у потенциального покупателя существует возможность подстраховаться, так как в гарантийном талоне на «дефектную» раздатку был прописан гарантийный срок в 6 месяцев эксплуатации или двадцать тысяч пробега, тогда как на оригинальный узел гарантия должна действовать более чем в два раза дольше.

Безусловно, каждый из нас сам выбирает, как обслуживать автомобиль, а главное, сколько денег тратить на этот процесс. Понятно, что, выбирая аналог, многие руководствуются потенциальной экономией, хотя та же история с раздаткой (а нечистые на руку продавцы часто ставят ценник на восстановленную деталь, как за новую) показывает, что выгода порой очень призрачна. Да и в целом, зачастую реальность является отражением известной пословицы про копейку и рубль — сэкономил в начале, зато потом, когда некачественная деталь пришла в негодность, заплатил втридорога за ремонт.