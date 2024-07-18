Новый "китаец" или старый "японец": какой автомобиль выбрать

Те, кто хочет купить автомобиль, зачастую встают перед выбором: что купить - подержанный японский автомобиль или новый китайский. Эксперты портала "Автовзгляд" проанализировали предложения на российском рынке.

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Сегодня средневзвешенная цена нового автомобиля - 3,35 млн рублей, подержанного - 1,35 млн. В этом промежутке можно приобрести подержанную японскую модель, в том числе, из премиального сегмента. Например, Lexus NX 2017 года выпуска (один владелец, 30 000 км пробега) стоит 2,5 млн рублей, за 2 млн рублей доступны кроссоверы Mitsubishi, Nissan, Mazda.

Столько же сегодня стоят новые китайские модели из разных сегментов. Эксперты уверены: по надежности, ресурсности и ремонтопригодности они значительно уступают японским с пробегом.

Еще один довод в пользу последних - доступность запчастей. А вот с машинами из КНР это иногда превращается в проблему. Плюс к этому, далеко не все сервисы их нормально ремонтируют. Так что мнение экспертов очевидно.

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