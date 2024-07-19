Чем опасны открытые окна в автомобиле во время поездки

Открытые окна в автомобиле во время поездки опасны тем, что в салон попадает загрязненный воздух, выхлопные газы и токсичные частицы пыли с дороги, сообщили эксперты ГК «Автодом». Также бывает, что на скорости в открытые окна влетает мусор с дороги, случайные предметы, которые могут угрожать безопасности находящихся в машине людей.

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При поездках с открытыми окнами многие водители очень громко включают музыку, чтобы заглушить неприятный гул. Но в такой ситуации водитель может не услышать важных звуков, например, приближающегося мотоциклиста или сигналы других водителей. Поэтому обязательно рекомендуется оставлять окна закрытыми при поездке, особенно на больших скоростях, пояснили специалисты.

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