Как изменятся цены на новые китайские автомобили

Китайские автобренды заняли 57% российского рынка, но дальнейшая экспансия оказалась под серьёзной угрозой.

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Эксперт Проскурин предсказал повышение стоимости китайских автомобилей. Как отметил директор онлайн-сервиса по продаже и обслуживанию автомобилей Autospot Денис Проскурин, в первой половине года цены на «поднебесные» модели снижались, поскольку маркам было важно бороться за российского покупателя.

Как отмечает эксперт, поскольку российские власти приняли решение поывашать ставки утилизационного сбора, о дальнейшем снижении стоимости новой техники можно забыть, поскольку новые ставки неизбежно повлекут за собой повышение стоимости машин.

Напомним, что проект постановления правительства, подготовленный Минпромторгом РФ, предполагает индексацию ставки утилизационного сбора сразу на 85%: в случае принятия этого документа властями, новые тарифы начнут действовать 1 октября 2024 года.

При этом Минпромторг поспешил заявить, что повышение ставок не скажется на китайских автомобилях, которые производят на территории России. Соответственно, цены на модели от брендов Haval, XCite, «Москвич», Volga и Evolute не должны увеличиться.

Кстати, по мнению вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, корректировка ставок не стимулирует китайских производителей локализовывать производство, но ляжет дополнительным финансовым бременем на покупателей машин.