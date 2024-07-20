Подмосковные инспекторы ГИБДД стали выдавать водителям алкотестеры

В Подмосковье проходит новая акция: сотрудники ГИБДД раздают на дорогах алкотестеры. Таким образом они пытаются предотвратить выезд не совсем оправившихся после застолья в выходные водителей.

Как стал известно "РГ", в эти выходные по всем дорогам Московской области проводится мероприятие "Трезвый водитель". Организовываются сплошные проверки, то есть тормозят буквально каждый автомобиль. И при наличии подозрений на нетрезвость водителя отправляют на проверку. Такими историями никого не удивишь. Но сейчас в рамках этой кампании трезвым водителям вручают еще и буклет. Причем с сюрпризом внутри. А именно, в буклете находится алкотестер.

Конечно, летом многие выезжают за город. Не только поливать огород, ловить рыбу, собирать грибы, но и на шашлычок с принятием некоторого количества алкоголя на грудь. Так вот, чтобы водители были уверенны в том, что им можно на следующий день садиться за руль, сотрудники ГИБДД позаботились о них, выдавая прямо на дороге алкотестеры.

Эти тестеры не покажут содержание алкоголя в крови или выдохе. Это, по сути, всем известная трубка Шинкаренко-Мохова. Она определяет только наличие в выдохе алкоголя или его отсутствие. Зато таких трубочек в буклете - три штуки. Так что любой водитель перед тем как сесть за руль может провериться: а не попадет ли он в неприятную историю на дороге? Причем провериться он сможет не один раз.

На данный момент таких буклетов с трубочками выпущено около тысячи штук. Уже роздано водителям более трехсот.

Стоит учитывать, что этот тестер довольно примитивен. Он тут же позеленеет (раньше краснел), если водитель выпил квас или ополаскивал рот спиртовым раствором. Все такие вещи выветриваются довольно быстро, если накануне человек не употреблял спиртное литрами. Но осторожность на дороге превыше всего.

Согласно действующим правилам в выдохе водителя, чтобы его признали трезвым, должно быть менее 0,16 мг алкоголя на литр воздуха

Распространение такой практики было бы довольно полезно. Вопрос только в том, кто ее проспонсирует, поскольку такие тесты тоже стоят денег.

Напомним также, что согласно действующим правилам, в выдохе водителя, чтобы его признали трезвым, должно быть менее 0,16 мг алкоголя на литр воздуха. Трубка Шинкаренко-Мохова улавливает и более слабое содержание спирта в выдохе. Но рисковать не стоит.

Напомним и о правилах освидетельствования. Если у инспектора есть подозрения в том, что водитель нетрезв, то сначала требуется отстранить его от управления, о чем составляется протокол. В протоколе указываются признаки опьянения. Это запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, выраженное дрожание пальцев рук, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке.

Далее проводится освидетельствование на алкогольное опьянение. Делается оно либо под видеозапись, либо в присутствии двух понятых.

Водитель может отказаться от проверки на дороге и потребовать медосвидетельствования. От медицинской проверки он отказаться не может.