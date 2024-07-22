Эксперт рассказал, как выбрать Ford Focus с пробегом до 600 000 рублей

Эксперт журнала "За рулём" Александр Виноградов провёл анализ предложений на вторичном рынке с целью найти качественный и надёжный автомобиль с АКП, но по цене не дороже 600 тысяч рублей.тОдним из таких оказался Ford Focus II.

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В этот бюджет вписываются машины 2009-2010 годов выпуска, представленные седаном, хэтчбеком и универсалом. Модель комплектуется разработанным совместно с компанией Mazda автоматической КП 4F27E на четыре ступени.

"Слабых мест у неё почти нет",



- заявляет Александр Виноградов, отмечая, что после 100 тысяч км пробега могут появиться лёгкие толчки при переключениях.

Ресурс коробки сопоставим с ресурсом двигателя - около 350 тысяч км, рекомендуемый интервал замены жидкости - 70 тысяч км. Для этого требуется ATF Mercon V или LV.

"Проверьте, работает ли регулировка сиденья по высоте - со временем она может отказать",



- также порекомендовал эксперт.