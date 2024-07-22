Эксперт рассказал, как не попасть в повторное ДТП после остановки

Автоэксперт Ракитин рассказал, как не попасть в повторное ДТП.

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Главред сетевого портала Quto.ru Максим Ракитин в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал о правилах поведения в ДТП на скоростной трассе. Он отметил, что на скоростных трассах часто случаются так называемые повторные аварии, когда в остановившихся участников въезжают другие машины.

Чтобы избежать опасности, сначала необходимо как можно скорее покинуть автомобиль. Затем нужно выставить знак аварийной остановки. В темное время суток необходимо надеть светоотражающие жилеты, они должны быть в автомобиле по количеству сидящих, рассказал специалист.

Также он посоветовал не находиться долго вблизи от транспортного средства, а расположиться на обочине или на полосе безопасности посередине трассы.