Скоба с колодкой: тонкости устройства автомобильных тормозов

Quto об устройстве тормозов. Главным узлом любого автомобиля является не двигатель или коробка передач, а тормоза: без них в полностью исправном состоянии выезжать на дорогу просто нельзя. Благо, на современных машинах это очень простая и оттого надёжная система, которую очень сложно сломать. Однако время своё берёт: чтобы в нужный момент замедлить автомобиль, каждый элемент механизма должен быть исправен. А это уже не просто задача, а прямая обязанность автовладельца. Так что в алгоритме работы системы торможения, её устройстве и специфике работы следует разобраться каждому, кто садится за руль.

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Устройство тормозной системы

Тут, как было сказано ранее, всё очень просто: нажимая на педаль, водитель создаёт в закрытом контуре давление, которое передаётся от вакуумного усилителя тормозов через машинку, она же главный тормозной цилиндр, по трубкам на все четыре колеса. Дисковые тормоза или барабанные – не столь важно: механизм прижимает колодку к подвижной поверхности, создавая трение, благодаря которому в итоге транспортное средство и замедляется. Давление есть – колодка прижимается, давления нет – нога убрана с педали – механизм разжимается, колодка отходит. Так должно быть.

В случае с дисковыми тормозами за прилегание отвечает поршень, а в барабанном механизме – цилиндр. Вот, собственно, и вся разница. Ах да, «барабаны» хуже тормозят, но дольше ходят, «диски» лучше справляются со своей прямой обязанностью, но чаще нуждаются во внимании. Тривиально? Весьма! Но подобная схема, без учёта разных электронных доработок, типа ABS, актуальна и для «Жигуля», и для Mercedes. Ничего лучше пока не придумали.

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Ручник

Стояночный тормоз, он же «ручник» или «ножник», как принято у наших вековечных нерадивых заокеанских партнёров – отдельный механизм, который приводится в действие тросом, и к общему тормозному контуру никакого отношения не имеет. Его единственная обязанность – держать на себе всю массу автомобиля на парковке. У «ручника» даже колодки тормозные свои.

Кстати, именно по этой причине некоторые особо рисковые водители доезжают до места ремонта, экономя на эвакуаторе, притормаживая ручником. Чертовски опрометчивое, честно говоря, решение: не стоят того кубометры сгоревших нервных клеток и возможные фатальные последствия.

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Расходные материалы

Диагностика тормозной системы есть в перечне обязательных работ на любом техническом обслуживании каждого автомобиля: действуя по регламенту, мастер обязан её проверить. Свой весьма ограниченный срок годности есть у тормозной жидкости, а колодки, как, впрочем, и диски, имеют свойство изнашиваться в прямой зависимости от манеры вождения каждого водителя, свойств и качества запчасти, а также ареала.

И то, и другое, и третье меняем по мере необходимости, не экономим на безопасности и трезво помним о великом правиле ухода за транспортным средством: превентивная операция всегда в разы дешевле, чем по факту выхода из строя. Кто цены на тормозные диски видел – соврать не даст.

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Однако есть расходные материалы тормозной системы, которые почему-то популярностью не пользуются и, как следствие, регулярно вызывают разного рода неурядицы. Связаны они с тормозным суппортом, в котором обычно вспоминают только колодку. Многие водители с любопытством узнают, что также на рынке существуют ремкомплекты суппортов, которые включают в себя сразу несколько крайне важных для работы тормозного механизма элементов:

• поршень тормозного суппорта



• сальник поршня тормозного суппорта



• направляющие тормозного суппорта



• уплотнительные резинки направляющих тормозного суппорта



•пыльник направляющей тормозного суппорта



• смазка термостойкая



Накопленная влага в «тормозухе», рваные пыльники и сальники приведут к появлению коррозии на поршне и «направляшках», следствием чего будет заклинивание суппорта. Вымывание смазки, как, впрочем, и применение неправильных, не выдерживающих температур составов, вытекающих при разогретых тормозах, «организуют» также все условия для заклинивания механизма. К чему это приведёт? Возгорание, в первую очередь, а в некоторых случаях и тяжелейшие аварии в связи с потерей управления транспортным средством.

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Традиционные неисправности тормозной системы

С заменой колодок, наиболее распространённой процедурой, связанной с автомобильными тормозами, вопросов обычно не возникает. С дисками всё гораздо сложнее: высокая цена стимулирует водителей ездить до победного. Громкие слова об увеличении тормозного пути, неравномерности работы системы, дискомфорте и прочим пропускаются мимо ушей – уж слишком дорого, поездим ещё. Видимо, пока не лопнут или сотрутся до дыр. Ту же реакцию, к слову, слышат мастера, когда начинают говорить о необходимости обслужить суппорт: мол, дорого, недавно делали, накрутка чека и прочее-прочее.

Практика же показывает, что российские дороги, залитые по зиме мегатоннами солей и иных реагентов, за год способны превратить исправные тормозные суппорты в неисправные: резинки разваливаются, вода попадает в цилиндры, ржавеют направляющие. В результате суппорты начинают подклинивать, увеличивая расход топлива и возможность возгорания, а также уничтожая дорогостоящие тормозные диски. Итог: суппорты нуждаются во внимании ежегодно, если не чаще. Увы, такова судьба и дорога.

Столь же регулярно необходимо проверять и тормозную жидкость: она гигроскопична, впитывает влагу, а машины у нас эксплуатируются зачастую в условиях постоянных городских заторов, что по регламенту производителя считается тяжёлыми условиями. Проще говоря, «тормозуху» следует менять вдвое чаще написанного и регулярно проверять. Вы ж не хотите, чтобы однажды она закипела из-за повышенного содержания H2O?

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Симптомы неисправности, которые нужно знать

Как узнать, что тормоза просятся на ремонт? Очень просто: слышать и слушать машину, она сама всё подскажет. Вот простой и понятный перечень симптомов, говорящих о неисправности тормозной системы:

• горит индикатор ручного тормоза – не хватает тормозной жидкости, необходимо долить



• при торможении появляется свист – изношены колодки



• колодки заменены, а свист остался – поставлены жесткие тормозные колодки



• лужа под колесом – течёт цилиндр у барабанного тормоза, суппорт – у дискового



• провалилась педаль тормоза – вакуумный усилитель неисправен



• при торможении бьет в руль – пришли в негодность передние тормозные диски



• при торможении бьет в педаль – пришли в негодность задние тормозные диски



• греется колесный диск – заклинил тормозной суппорт



• машину «ведёт» в сторону при торможении – заклинил тормозной суппорт



Каждый из вышеперечисленных симптомов не требует специального образования или инструмента – лишь внимания от водителя. Обнаружив вовремя, можно не только крепко сэкономить на ремонте, но и в значительной степени сберечь собственную и пассажирские жизни. А что может быть ценнее?