Изучаем Hover Rover — судно на воздушной подушке, созданное на базе Land Rover

В середине 60-х годов компания Vickers предложила интересное решение: она предлагала переоборудовать внедорожники Land Rover в транспортные средства на воздушной подушке. Проект получил название Hover Rover.

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Интересно, что мягкая юбка и дополнительное оборудование можно было установить на любой Land Rover того времени, превратив его чуть ли не своими руками в судно на воздушной подушке.

Подобный комплект должен был пригодиться различным службам спасения, нефтяным компаниям и почтовой службе. Предлагалось даже использовать его для сельского хозяйства, например, для опрыскивания полей пестицидами.

Но существовало немало технических сложностей, чтобы взять Land Rover Series 2a и сделать из него судно на воздушной подушке. Тем более Vickers решила оставить все четыре колёса и заставить воздушную юбку работать в сочетании с колесами.

Воздушная подушка требовала установки второго двигателя, что значительно снижало грузоподъёмность даже при движении по обычным дорогам, а порывы воздуха от работы подъёмного вентилятора сильно мешали работе опрыскивателя сзади.

В итоге идея была признана неудачей и не нашла дальнейшего применения. И всё же, это было очень смелый эксперимент, который мог случиться только в 60-е годы.