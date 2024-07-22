Названы причины слабой популярности электромобилей в России

Распространению электромобилей в России препятствует нехватка административного ресурса в городах. Об этом RuNews24 рассказал обозреватель автомобильного портала «Дром» Сергей Арбузов.

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Так, например, по его словам, модель «Москвич-3е», который поставляют в гаражи различных государственных ведомств и организаций, используется редко, потому что их неудобно заряжать. Эксперт отметил, что в России также не получится принудительно пересадить таксистов на электрические автомобили, как это сделали в Китае.

«Бизнес-модель этого кейса зиждется не только на массовости, которой нет даже в Москве, но и на выпуске относительно недорогих АКБ с воздушной системой терморегуляции», — отметил эксперт.



В начале июля издание Bloomberg писало, что конкуренция на рынке тяговых батарей для электромобилей стимулирует производителей к разработке новых химических составов аккумуляторных ячеек и изменению технологии их производства. Так компания LG Energy Solution планирует внедрить «сухую» технологию покрытия электродов в массовом производстве батарей к 2028 году.