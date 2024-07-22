Прилегающая территория: что это, как по ней ездить и за что могут наказать

Мы уже разбирались в том, что такое жилая зона и каковы правила движения в ней. Но в ПДД есть еще одно понятие, которое к тому же частично пересекается с понятием жилой зоны: это прилегающая территория. Что это такое, как по ней двигаться и за что могут оштрафовать при езде по ней?

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В отличие от жилой зоны, прилегающая территория имеет четкое определение в общих положениях ПДД. Согласно Правилам, прилегающая территория – это территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное).

Уже на этом этапе появляются некоторые вопросы. Как мы знаем, жилая зона, исходя из описания соответствующего знака 5.21, – это просто территория, на которой действуют требования правил, устанавливающие порядок движения в жилой зоне. Более того, жилая зона даже не всегда обозначена знаками: в ПДД просто указано, что требования раздела, устанавливающего правила движения в жилой зоне, распространяются также и на дворовые территории. При этом определение прилегающей территории тоже включает в себя дворы и жилые массивы, но не ограничивается ими. Таким образом, получается, что жилая зона – это всегда прилегающая территория, но прилегающая территория – это не всегда жилая зона.

Добавляет путаницы то, что раздел 17 ПДД регламентирует только правила движения по жилой зоне. А пункт 10.2 ПДД указывает, что в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях можно двигаться со скоростью не более 20 км/ч. То есть, определение прилегающей территории в ПДД есть, но движение по ней не регламентируется едиными правилами. В определении прилегающей территории есть лишь общее указание, что движение по прилегающей территории осуществляется в соответствии с ПДД. А вот конкретные правила движения водитель должен определять самостоятельно в зависимости от обстановки и требований знаков в конкретном месте.

На практике распознать въезд на прилегающую территорию бывает довольно сложно: например, асфальтированный въезд в микрорайон или подъезд к территории завода сходу трудно отличить от полноценного перекрестка. Однако в целом нужно понимать три простых правила. Во-первых, прилегающая территория не предназначена для сквозного проезда – проще говоря, не рассчитана на непрерывное движение потока автомобилей, как дорога, либо вообще представляет собой замкнутый карман. К тому же в ПДД приведены некоторые конкретные примеры прилегающих территорий: дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС и предприятия. Во-вторых, жилая зона – это всегда прилегающая территория, пусть и со своими правилами, где четко оговорены скорость движения, приоритет пешеходов над автомобилями и так далее. Ну а в-третьих, въезд на прилегающую территорию может не быть обозначен специальными знаками. Ведь, как мы знаем, прилегающая территория – не всегда жилая зона, так что въезд на пустырь, неофициальную парковку или территорию завода может не иметь никаких дорожных знаков.

Как мы уже поняли, если прилегающая территория – это жилая зона, то скорость движения в ней согласно пункту 10.2 ПДД должна составлять не более 20 км/ч. Не забывайте при этом, что жилая зона тоже может не быть обозначена соответствующими знаками 5.21 и 5.22 – водитель должен сам помнить, что жилой массив или дворовая территория – это жилая зона.

Ну а если прилегающая территория – это не жилая зона и не дворовая территория, то скорость движения в ней регламентируется общими ПДД – в частности, знаками ограничения скорости. Например, на въезде на парковки, автостоянки, АЗС и другие объекты инфраструктуры практически всегда устанавливаются знаки ограничения скорости: обычно это 5-10 км/ч. Требованиями этих знаков и нужно руководствоваться.

Однако если прилегающая территория не имеет знаков ограничения скорости, это не означает, что по ней можно смело гнать 60 км/ч: нужно помнить, что в ПДД есть еще и пункт 10.1. Этот пункт помимо прочего указывает, что водитель должен выбирать скорость, учитывая интенсивность движения, дорожные условия и видимость, чтобы иметь постоянный контроль за движением транспортного средства. Так что если вы движетесь по неофициальной «стихийной» парковке или пустырю, где есть другие автомобили, то нужно выбирать скорость движения так, чтобы не стать виновником ДТП.

Ограничения на прилегающей территории тоже зависят от того, является ли она жилой зоной. Если да, то руководствоваться нужно разделом 17 ПДД и другими правилами, о которых мы рассказывали в материале о жилой зоне. Так, в жилой зоне запрещены:

сквозное движение механических транспортных средств;учебная езда;стоянка с работающим двигателем;стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест.

Напомним, что сквозное движение – это движение без остановки. А стоянкой считается прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства.

На прилегающих территориях, не являющихся жилыми зонами или дворовыми территориями, вышеперечисленные запреты не действуют. Однако, как мы помним, движение по прилегающей территории осуществляется в соответствии с ПДД. Поэтому водитель должен соблюдать здесь все прочие правила: не ехать под «кирпич», не превышать скорость, не двигаться по встречным полосам и так далее.

Встречные полосы заслуживают отдельного замечания. Казалось бы, о каких встречных полосах речь, если прилегающая территория не является дорогой, а, следовательно, на ней не должны действовать правила движения по полосам? Формально прилегающая территория – действительно не дорога, но общих требований ПДД это не отменяет. Например, двигаться нужно все равно по правому краю условной проезжей части, соблюдать ограничения скорости и так далее. К тому же существует Решение Верховного Суда РФ от 17 апреля 2012 г. № АКПИ12-205, которое указывает, что «на прилегающих территориях могут располагаться элементы улично-дорожной сети (проезжая часть, тротуар и прочее), совокупность которых представляет собой дорогу согласно определению термина "дорога" в пункте 1.2 Правил». Поэтому несмотря на то, что судебное право в России не прецедентное, нужно учитывать, что даже Верховный Суд может признать доводы о том, что на прилегающей территории не действуют какие-то правила, несостоятельными.

Правила въезда на прилегающую территорию и выезда с нее устанавливает пункт 8.3 ПДД. Он указывает, что «при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги – пешеходам, велосипедистам и лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, путь движения которых он пересекает». Проще говоря, уступить дорогу нужно всем, кто оказывается на пути при въезде на прилегающую территорию или при выезде с нее.

Дополнительно обязанность уступить всем дорогу устанавливают определения, данные в ПДД. Так, главная дорога по Правилам – это любая дорога по отношению к выездам с прилегающих территорий. А в определении перекрестка сказано, что выезды с прилегающих территорий не считаются перекрестками. То есть, тот, кто выезжает с прилегающей территории, никогда не имеет никакого приоритета в движении. Ну а о том, какие еще коварные ситуации могут подстерегать водителя, выезжающего с прилегающей территории, мы рассказывали в отдельном материале.

Поскольку въезд на прилегающую территорию не является перекрестком, то и со знаками у него отношения особые. В частности, знак 4.1.1 «Движение прямо», который разрешает движение только прямо, не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории, хоть его действие и распространяется до ближайшего перекрестка. То есть, съехать направо на прилегающую территорию в зоне действия этого знака можно.

Еще один факт, не связанный напрямую с ездой по прилегающей территории, но заслуживающий внимания – это взаимодействие въезда на прилегающую территорию и зоны действия дорожных знаков. Как мы только что вспомнили, въезд на прилегающую территорию не является перекрестком. Поэтому действие запрещающих знаков 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26-3.30 не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий – эти знаки продолжают действовать до ближайшего перекрестка. Подробно о том, как определить зону действия дорожных знаков, мы рассказывали в отдельном материале.

Авария на прилегающей территории может быть более сложным событием, чем на дороге, поскольку порой трактовка ситуации зависит от инспектора. Однако в целом при определении виновника ДТП нужно помнить все тот же простой факт, зафиксированный в Правилах: движение по прилегающей территории осуществляется в соответствии с ПДД. А потому сценариев два.

Если ДТП произошло на участке прилегающей территории, где установлены дорожные знаки, то виновник будет определяться по нарушению требований знаков. Как мы помним, Верховный Суд не считает прилегающую территорию «зоной беззакония», и элементы дорожной инфраструктуры, в том числе знаки, на ней действуют вполне полноценно. Поэтому ДТП будет рассматриваться как произошедшее, условно, на регулируемом участке дороги. Соответственно, если кто-то из водителей проехал под «кирпич», выехал на встречную полосу или не уступил дорогу по требованию знака, виновным в ДТП будет признан он.

Если ДТП произошло на участке прилегающей территории, где нет знаков и/или разметки, то ситуация все равно будет разрешена согласно ПДД – а точнее, согласно пункту 8.9. Этот пункт устанавливает правило «помеха справа»: «в случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа». То есть, при столкновении двух автомобилей на нерегулируемой прилегающей территории виновным будет тот, кто оказался слева и не уступил дорогу автомобилю справа.

Возможные штрафы на прилегающей территории тоже зависят от того, является ли она жилой зоной. Нарушения ПДД в жилых зонах наказываются по отдельной статье 12.28 КоАП. Часть 1 этой статьи гласит, что нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей. А часть 2 удваивает штраф для Москвы и Санкт-Петербурга: нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей.

Нарушения на прилегающей территории, не являющейся жилой зоной, также рассматриваются в рамках ПДД. И здесь тоже стоит помнить, что Верховный Суд считает, что «на прилегающих территориях могут располагаться элементы улично-дорожной сети (проезжая часть, тротуар и прочее), совокупность которых представляет собой дорогу согласно определению термина «дорога» в пункте 1.2 Правил».

А значит, за нарушения здесь тоже могут наказать по общим правилам. И если инспекторов, отслеживающих скорость движения или выезд на встречную полосу, на прилегающих территориях нет, то это не значит, что такой вариант невозможен. Например, при ДТП, связанном с выездом на обозначенную разметкой встречную полосу, водителя вполне могут наказать по части 4 статьи 12.15, как за выезд на встречную полосу полноценной дороги – такие случаи мы подробно рассмотрим в отдельном материале. Ну а здесь сделаем простой вывод: нарушения требований знаков и разметки на прилегающей территории могут трактоваться инспекторами и судом так же, как и нарушения на дороге, с аналогичными штрафами.