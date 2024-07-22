В Узбекистане на Li Auto установили газовое оборудование

В Узбекистане на Li Auto стали устанавливать газовое оборудование. Местный портал Avtoelion поделился фотографиями кроссовера L7, который работает на сжиженном газе. Хотя автомобили магната Ли Сяна относятся к премиум-сегменту, а бензиновый двигатель напрямую не связан с колёсами и расходует немного топлива, в Узбекистане может быть востребована кустарная переделка под пропан, ведь такой «апгрейд» позволяет сэкономить.

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Среди стран СНГ в Узбекистане самый дорогой бензин: литр АИ-95, которым рекомендуют заправлять турбомотор Li Auto, стоит 12,6 тысячи сумов (около одного доллара США). Для сравнения кубометр пропана вчетверо дешевле — 3250 сумов (0,26 доллара). По паспорту гибридный L7 расходует от 5,9 до 7,6 литра бензина в смешанном цикле.

Владелец автомобиля утверждает, что изменения в динамике после перехода на газ незначительные, что не удивительно, ведь турбомотор используется только в виде генератора. Остаётся открытым вопрос надёжности двигателя при использовании пропана, ведь пока такой статистики нет. Мотор LiXiang можно относить к семейству Price совместной разработки BMW и Peugeot.

Из-за дороговизны бензина и доступности пропана в Узбекистане оснащают газовым оборудованием даже современные и отнюдь не прожорливые модели. К примеру, баллоны ставят на гибриды BYD, хотя массовой эту практику всё-таки назвать нельзя.