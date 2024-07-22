Chery Tiggo 7 Pro Max: как обновился российский бестселлер

Почти ровно год назад обновился флагман марки Chery — Tiggo 8 Pro Max, а теперь настала «младшего» кроссовера с цифрой «7» в названии, который уже успел закрепиться на российском рынке в статусе бестселлера. За прошлый год Tiggo 7 Pro вошёл в топ-5 самых продаваемых автомобилей страны, несмотря на существенную разницу в стоимости сумев обогнать даже «народную» Lada Vesta. Мы познакомились с рестайлинговым вседорожником и разобрались в его главных отличиях от предшественника.

© Motor.ru

Внешне обновлённый кроссовер опять не узнать?

Как правило, действительно, рестайлинг редко приносит какие-то яркие «опознавательные знаки», по которым новую машину можно легко отличить от предшественника. В случае с тем же Tiggo 8 Pro Max нужно было держать в голове то, как выглядел автомобиль до обновления, чтобы по небольшим деталям вычислить произошедшие изменения. И, конечно, с ходу сделать это было практически невозможно.

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

С Chery Tiggo 7 Pro Max ситуация немного другая — в его внешности есть парочка деталей, которые сразу скажут вам о том, что перед вами обновлённый автомобиль. Прежде всего, взгляните на передний бампер: это новый элемент с большими боковыми воздухозаборниками и наклонными плашками в стиле гибридной модификации. Такая яркая деталь сразу бросается в глаза.

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

Сборку кроссовер можно опознать по задним окошкам, на которые нанесли декоративный принт, а сзади — по интегрированной в перемычку между фонарями надписи Chery, которая раньше находилась на дверце багажника.

© Вячеслав Крылов

И на сладкое: традиционный элемент всех обновлений — линейка дисков. Теперь для кроссовера предлагаются 18-дюймовые колёса в новом дизайне, а для полноприводных автомобилей — 19-дюймовые, которые раньше для модели вообще не были доступны.

Интерьер изменился кардинально

И это не преувеличение. Интерьер «семёрки» теперь почти такой же, как у Tiggo 8 Pro Max, от которого сюда перекочевали даже металлические решётки динамиков, имитация деревянных вставок и общий рисунок атмосферной подсветки. По сравнению с дорестайлом у Chery Tiggo 7 Pro Max изменился руль, передняя панель, центральная консоль и тоннель, вся фурнитура и дверные карты.

© Вячеслав Крылов

Кроссовер всё так же оснащается двумя 12,3-дюймовыми экранами спереди, но теперь они поменяли форму — дисплеи разместились в единой изогнутой панели. Мультимедийная система поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto (в том числе беспроводные), имеет собственную навигацию TurboDog, понятную структуру, множество тонких настроек, а некоторые пункты наконец-то избавились от опечаток, которые совсем недавно встречались даже на свежих моделях Chery.

© Вячеслав Крылов

Комплекс работает шустро, не подвисает, и «падений» Карплея (а этим грешат некоторые даже самые продвинутые «китайцы»), за время теста не наблюдалось — в целом, взаимодействовать с системой приятно.

Тач-панель климат-контроля заменил тонкий блок сенсорных клавиш под экраном мультимедийки — он теперь в точности такой же, как на «восьмёрке». Впрочем, решение от более дорогой модели — это ещё не всегда хорошо: индикаторы и белые символы на светлой «алюминиевой» панели бликуют, порой не давая с одного взгляда понять, включена какая-либо нужная функция или нет.

© Вячеслав Крылов

Блок клавиш на центральном тоннеле тоже поменялся: тут имеется быстрый доступ к встроенной навигации, системе кругового обзора, настройкам автомобиля и шайба выбора режимов движения. К счастью, тут в Chery решили не заигрывать с сенсорностью — все кнопки обычные, механические, с хорошим ходом, которыми удобно пользоваться.

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

Рычаг коробки передач у старшей модели брать не стали. Вместо него используется оригинальный «хрустальный» (на самом деле, пластиковый, конечно) электронный селектор с изображением головы тигра внутри, который, по задумке дизайнеров, должен «символизировать дух автомобиля».

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

Сиденья не изменились — появилась лишь новая отделка тёмно-коричневой экокожей. У передних кресел есть вентиляция (в топовой версии), а в оснащение входят акустические передние стёкла, адаптивный круиз-контроль, системы слежения за мёртвыми зонами, автоматического переключения дальнего света на ближний, удержания в полосе, предупреждения фронтальных столкновений, а также ещё с десяток различных электронных помощников.

© Вячеслав Крылов

Но, например, проекционного дисплея, оттоманки для переднего пассажира и массажа, функции кругового обзора, показывающей происходящее под днищем автомобиля, в «семёрке» не будет даже в самой дорогой модификации — все эти «фишки» остались прерогативой флагманского кроссовера.

Линейка силовых установок сократилась

Для Chery Tiggo 7 Pro Max больше не предлагается силовая установка, состоящая из 1,5-литрового двигателя мощностью 147 лошадиных сил и вариатора. Теперь кроссовер и в переднеприводной, и в полноприводной модификации можно заказать только со 150-сильным турбированным агрегатом 1.6. Работает такой мотор вместе с безальтернативным семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Он был и у дорестайлинговой версии, а по своим характеристикам ничем не отличается.

© Вячеслав Крылов

Жалеть об отсутствии другого варианта силовой установки не стоит. Как мы уже выясняли в нашем тесте дорестайлинговой «семёрки», вариатор любил попинываться при трогании и остановке, зависать и порой вести себя не очень-то прогнозируемо. «Робот», наоборот, предсказуем и настроен здорово: переключения быстрые, своевременные и адекватные. Мощности мотора тоже достаточно — что в городе, что на трассе, а прогнозировать темп ускорения можно элементарно. В общем, ни разу не возникло ощущения, что в прошивке силовой установки хотелось бы что-то «допилить».

© Вячеслав Крылов

Но такое чувство возникает насчёт рулевого управления. У автомобиля можно менять усилие на руле, но обратная связь выражена слабенько, хотя, в то же время, не доставляет серьёзных неудобств. Кроссовер быстро и чётко реагирует на команды водителя — на нём можно даже ехать активно, но не могу сказать, что это хочется делать постоянно. И лишь потому, что заниматься этим на подобной машине попросту скучно.

© Вячеслав Крылов

О том, изменилось ли что-то в подвеске, в Chery не рассказали, но едет Tiggo 7 Pro Max немного по-другому. Более породисто, что ли. Если у дорестайла в подвеске отмечалась некая дряблость, то теперь она ведёт себя более собрано. Крены и раскачка чуть уменьшились, а неровности различного калибра перевариваются более округло и тише. При этом комфорт и энергоёмкость находятся на достаточно хорошем уровне.

© Вячеслав Крылов

Основная претензия — это 18-дюймовые шины Atlas, которые стояли на тестовом переднеприводном Tiggo 7 Pro Max. Их шум не может заглушить даже двойное остекление.

И главное: цены

Обновлённый кроссовер предлагается в трёх комплектациях (их названия тоже поменяли, кстати): Active, Prime и Ultra. Они оцениваются в 2 770 000, 2 950 000 и 3 100 000 рублей соответственно.

© Вячеслав Крылов

В базовое оснащение входят четыре подушки безопасности, светодиодная оптика, датчики дождя и света, круиз-контроль, бесключевой доступ, климат-контроль, мультимедийная система с цифровой приборкой и Apple CarPlay, камера заднего вида с парктрониками, а также подогревы передних и задних сидений, руля и лобового стекла. За полный привод придётся доплатить 220 000 рублей.

© Вячеслав Крылов

В версии Prime количество подушек безопасности увеличится до шести, а в оснащение добавится электропривод крышки багажника, передние парктроники, система кругового обзора и беспроводная зарядка.

Топовый вариант получит панорамную крышу, автозатемняющееся зеркало заднего вида, вентиляцию кресел, акустическое остекление и полный набор электронных помощников.

© Вячеслав Крылов

Одно из главных впечатлений, которое оставил обновлённый Chery Tiggo 7 Pro Max — стильный и удобный интерьер, в котором почти нет каких-то просчётов по эргономике. Автомобиль не раздражает какими-то неприятными мелочами, силовая установка кажется наиболее оптимальным вариантом как по динамике, так и по расходу топлива, а улучшенная плавность хода только добавляет модели плюсов. Так что недостатка в покупателях у обновлённого Chery Tiggo 7 Pro Max явно не будет.