Стало известно, какие авто чаще страховали по КАСКО в первой половине 2024 года

Эксперты "СберАвто", сервиса для покупки и продажи автомобилей, и специалисты "СберСтрахования" подвели итоги первого полугодия 2024 года и рассказали "Российской газете", какие автомобили россияне чаще всего приобретали и страховали по каско.

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Самыми популярными оказались японские (23% от всех приобретённых за шесть месяцев авто), немецкие и южнокорейские (по 17%), а также отечественные (15%) марки. Среди конкретных брендов лидируют Lada (13% от проданных на платформе автомобилей), Kia (9%), Hyundai (8%), Volkswagen (7%) и Toyota (6%). Чаще всего приобретают модели Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio.

Обычно на платформе покупают машины с пробегом - 92% всех сделок. Их медианная цена составила 1,11 млн рублей, тогда как новых - 1,41 млн. Больше всего сделок заключили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Краснодарского края, Московской и Самарской областей.

По данным "СберСтрахования", самой страхуемой маркой в первом полугодии стала Kia - на неё пришлось 9% от всех оформленных полисов каско. Следом идут Lada (8%), Hyundai (7%), Toyota (6%) и Volkswagen (4%). Примечательно, что в первом полугодии прошлого года топ-5 состоял из этих же марок, но Lada была на четвёртой строчке.

Наибольшим спросом в первом полугодии полисы каско пользовались у водителей из Москвы (24% оформленных полисов), Санкт-Петербурга (14%) и Московской области (11%). Чаще всего каско оформляли на авто в возрасте трёх лет.

Самая крупная страховая сумма за первые 6 месяцев 2024 года пришлась на Rolls-Royce Cullinan - 74 млн рублей. На втором и третьем месте по страховой сумме - аналогичные модели, застрахованные на 59 и 49,9 млн соответственно. Следом идут Lamborghini Huracan (33 млн) и Mercedes-Benz GLS 600 (32,9 млн).

Самые крупные страховые выплаты за ДТП в первом полугодии получили владельцы Mercedes-Benz S-Class (9,8 млн рублей), Mercedes-Benz GLC-Class (9 млн), Voyah Free (8,5 млн), Toyota Land Cruiser (8,2 млн) и Porsche Cayenne (6,6 млн). При этом наибольшее количество выплат пришлось на марки Kia, Hyundai и Toyota.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" "Сбербанка":

"По сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года спрос на каско в "СберСтраховании" вырос на 20%. Lada удерживает лидерство по количеству оформленных полисов, при этом количество китайских авто в портфеле компании выросло в 3,7 раза. Полис каско гарантирует водителям защиту их автомобиля в самых разных ситуациях: от ДТП до повреждения в результате стихийного бедствия. В случае инцидента страховая компания позаботится, чтобы авто вернулось на дорогу в первозданном виде как можно быстрее, или выплатит компенсацию, если восстановить его будет нельзя. Всего с начала года "СберСтрахование" урегулировала 2,9 тыс. страховых случаев по каско, средний размер компенсации составил 180 тыс. рублей".



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