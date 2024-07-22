Эксперт рассказал, что можно купить по цене новой Lada Vesta с вариатором

В условиях меняющегося автомобильного рынка России покупатели задаются вопросом: стоит ли приобретать новую Lada Vesta с вариатором за 1,7 млн рублей, или же лучше обратить внимание на подержанные иномарки? Руководитель отдела развития комиссионных продуктов ГК Альфа-Лизинг Максим Давиденко перечислил "Российской газете" несколько вариантов седанов и кроссоверов с пробегом, которые могут стать достойной альтернативой отечественному автомобилю.

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Hyundai Solaris (2022 г.в.)

На вторичном рынке можно найти этот корейский седан, некогда соперничавший с Lada Vesta за сумму примерно в 1,6 млн рублей. За эти деньги вы станете обладателем транспортного средства, оснащенного бензиновым агрегатом объемом 1,6 литра, выдающим 123 лошадиные силы в паре с автоматической трансмиссией.

Solaris демонстрирует умеренный аппетит, потребляя около 6,6 л на 100 км в комбинированном режиме, что делает его привлекательным выбором для городских условий.

Nissan X-Trail (2011 г.в.)

Для любителей полноприводных кроссоверов стоит обратить внимание на Nissan X-Trail 2011 года производства. Сумма в 1,6 млн рублей позволит приобрести модификацию с 2,5-литровым бензиновым двигателем, выдающим 169 л.с., оснащенную вариатором и системой полного привода.

X-Trail идеально подходит для дальних путешествий и преодоления бездорожья. Однако следует учитывать, что в смешанном цикле он потребляет около 9 литров топлива на 100 км.

Volkswagen Polo (2020 г.в.)

На рынке подержанных автомобилей можно обнаружить Volkswagen Polo 2020 года выпуска за сумму около 1,5 млн рублей. Этот лифтбек оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л.с. и имеет пробег около 58 000 км.

Polo в комплектации Status предлагает светодиодную оптику, круиз-контроль, цветной дисплей и электростеклоподъемники. Автомобиль отличается надежностью и вместительным багажником, что делает его практичным выбором для повседневного использования. Стоит отметить, что более ранние модели Polo с пробегом свыше 100 000 км доступны от 1,2 млн рублей

Infiniti FX37 (2012 г.в.)

Для тех, кто ищет более мощный и престижный автомобиль, японский кроссовер Infiniti FX37 2012 года выпуска может стать интересным вариантом. Главное преимущество этой модели - надежный 3,7-литровый бензиновый двигатель.

Несмотря на пробег в 150 000 км, ресурс автомобиля, по оценкам экспертов, может достигать более 400 000 км. FX37 оснащен богатым набором опций, включая климат-контроль, круиз-контроль, парктроники по периметру и камеру заднего вида. Этот автомобиль можно найти в пределах 1,7 млн рублей. Он подойдет тем, кто ценит комфорт и высокие динамические характеристики.