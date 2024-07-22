Эксперт предупредил о наплыве утопленных машин на вторичный рынок

«Вторичку» могут наводнить машины-утопленники, предупреждают эксперты. Из-за наводнений в Оренбургской, Курганской, Тюменской и Томской областях, а также «мегаливней» под водой оказались сотни машин. Вскоре они могут появиться на вторичном рынке, и недобросовестные продавцы будут выдавать их за обычные «б/у-шки». Восстанавливать их сложно и дорого, а распознать не всегда легко, предупреждают эксперты.

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От таких машин стараются как можно скорее избавиться, наведя легкий «марафет», сказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. В зоне риска и покупатели люкса: из-за весеннего наводнения в ОАЭ на российский рынок могут попасть и дорогие машины-утопленники из Дубая и Шарджи.

Узнать, что автомобиль долгое время провел под водой, бывает непросто: обычно машины перед продажей тщательно готовят, проводя мойку кузова и чистку салона. Иногда выдать подтопленный в пресной воде автомобиль может только запах сырости, плесени или затхлости в салоне. А вот «утопленника» из моря замаскировать сложнее: разводы от соленой воды убрать трудно.

В первую очередь любая вода опасна для электроники, говорят эксперты. Попадание воды в сам двигатель, коробку передач или мосты автомобиля особых проблем не представляет, особенно если машину не заводили, а сразу на эвакуаторе привезли в техцентр.

Тем временем продажи на вторичном рынке России падают. В июне россияне купили 499,6 тысячи подержанных машин, что на 2,6 процента меньше, чем за тот же месяц 2023 года. Показатель впервые с марта опустился ниже полумиллиона.