Эксперт протестировал огромный Volkswagen Talagon и назвал его плюсы и минусы

Volkswagen Talagon является самым крупным представителем кроссоверного модельного ряда марки с 2021 года. Автомобиль можно купить и в России благодаря параимпорту. Журнал "За рулём" протестировал автомобиль, определив его достоинства и недостатки.

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Один из главных плюсов Talagon - он построен на знакомой архитектуре MQB, оснащён 220-сильным мотором EA888 и 7-ступенчатым роботом DSG. Родство с продаваемым до санкций в РФ Volkswagen Teramont положительно сказывается на обслуживании, так как расходники и запчасти у машин пересекаются.

Эксперт издания Александр Виноградов охарактеризовал шасси как выверенное: "Несмотря на солидные габариты (5125 мм в длину - прим. "РГ") и две тонны веса, Talagon очень легко пишет траекторию и резво меняет полосу движения".

Также он отметил реактивное усилие на рулевом, которое отменно даже в стандартном режиме, а вот к коробке - вопросы, так как при переключениях есть небольшая задержка.

Несмотря на габариты места на третьем ряду сидений не так много, особенно, если сдвинуть кресла второго ряда (есть версия с диваном). Багажник мал - как у компактного кроссовера, но до тех пор, пока не сложить "галёрку". Эргономика водительского места - выше всяких похвал, но есть вопросы к сенсорным решениям управления, например, светом, однако автоматика работает прекрасно, и ручное вмешательство требуется крайне редко.

Большой минус Volkswagen Talagon при всех его недостатках - цена. Машина в тесте стоит 6,5 млн рублей. За аналогичный прайс можно купить официально поставляемый в РФ Exeed VX или параимпортный Hyundai Palisade.