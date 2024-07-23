Кондиционер в автомобиле: как обслуживать и что может сломаться

Во многих регионах лето выдалось в диапазоне от "жаркое" до "аномально жаркое". За последний месяц спрос на услуги по обслуживанию автомобильных кондиционеров в России заметно вырос. В "Авито" посчитали, что в июне промывкой автокондиционеров интересовались на 87% чаще, заправкой - на 84%, ремонтом - на 78%. Единственное спасение для автомобилистов - исправно работающий кондиционер. Впрочем, его внешняя "исправность" может ничего не говорить о спрятавшихся глубоко внутри проблемах. "Российская газета" вместе с экспертами "Авито" в категории "Автосервисы" обсудили специфику обслуживании системы кондиционирования воздуха в автомобиле.

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Скрытая угроза: ищем неочевидные опасности

Автомобильный кондиционер может скрывать несколько потенциальных опасностей. Из очевидных - это загрязнение внутренностей системы (трубки, воздуховоды) и плодящиеся там бактерии. Система кондиционирования воздуха, особенно в немолодом автомобиле, может стать местом скопления бактерий, грибков и плесени. Эти микроорганизмы далее распространяются через вентиляционные отверстия и вызывают аллергические реакции или заболевания дыхательных путей.

Нередко от работы кондиционера можно подхватить даже ангину или другие респираторные заболевания. Хотя демонизировать кондиционеры тоже не надо: сам по себе он не является прямым источником инфекции, но может создавать условия, способствующие возникновению или обострению заболеваний.

"Из менее очевидных угроз от работы кондиционера в авто - утечки хладагента при нарушении герметичности и целостности системы. Утечки могут привести к снижению эффективности системы и потенциальному воздействию на здоровье, если вещество каким-то путем попадет в салон автомобиля", - рассказывает Алексей Головин, руководитель категории "Запчасти и Автосервисы".

Стоит также держать в уме возможные проблемы с электрическими компонентами кондиционера. Особенно, опять же, на "возрастных" машинах. Неисправности в электрической системе кондиционера могут привести к перегреву, короткому замыканию или даже пожару. Важно не забывать регулярно (раз в год хотя бы) проверять и обслуживать электрические компоненты системы.

Из более узких и частных проблем от использования кондиционера можно вспомнить эффект температурного "шока": резкое изменение температуры при переходе из жаркого "внешнего" воздуха в сильно охлажденный салон автомобиля может вызвать стресс для организма, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Еще одна известная проблема от использования кондиционера - повышенное потребление топлива. Работа системы увеличивает нагрузку на двигатель автомобиля, что приводит к повышенному расходу. Хотя тут все неоднозначно: в автомобилях с маленькими моторами (вроде 1,0 - 1,4 л) увеличение расхода топлива при включенном кондиционере более заметно, чем в автомобилях с большими двигателями (от 2,0 л). В среднем надо быть готовым заплатить за прохладу и комфорт увеличением расхода топлива на 5-10% больше, хотя в некоторых случаях это значение может доходить до +20%. Такая ли большая плата за удобство в +40°?

Что можно и нужно обслуживать в кондиционере

С повышенным расходом ничего не сделать - это бессердечная физика. А вот над исправной работой кондиционера можно поработать.

Первое, что надо взять за правило: систематическая проверка и заправка хладагента. Вообще эту процедуру стоит делать весной при подготовке авто к летнему сезону, но в целом никогда не поздно. В противном случае низкий уровень хладагента может привести не только к снижению эффективности системы кондиционирования, но и к возможному повреждению компрессора.

Заправка системы хладагентом - дело нехитрое и быстрое. Летом нередко можно увидеть людей, которые заправляют кондиционеры прямо на обочине трассы. Если ситуация критическая (холодным уже не дует, а вы уже по пути в отпуск) - можно рискнуть. Но лучше заранее и у проверенного профессионала или в любимом сервисе.

Следующий шаг в обслуживании кондиционера - очистка или замена фильтров и сеток системы кондиционирования. Эта мера работает непосредственно на предотвращение распространения бактерий и плесени. Неприятные накопления на испарителе могут привести к снижению эффективности охлаждения и проблемам с дыхательными путями. Выдает себя неприятным запахом, который сигнализирует: испаритель пора чистить специальной "химией".

"Еще один компонент системы, который нуждается в очистке, - конденсатор. Он обеспечивает стабильную работу всей системы кондиционирования, поддерживая нужные температурные параметры хладагента и нормальное его давление. Без конденсатора система кондиционирования не смогла бы эффективно отводить тепло из салона автомобиля, что сделало бы невозможным охлаждение воздуха. Регулярная его очистка от грязи и мусора улучшает теплоотдачу и повышает эффективность работы кондиционера", - уточняет Алексей Головин, руководитель категории Запчасти и Автосервисы.



Следить также нужно за состоянием компрессора, проверять его на наличие утечек. В случае необходимости - ремонт (недорого) или замена (дорого).

Как и кто все это делает и стоит ли самому

Специалисты по системам кондиционирования используют специальные средства для выявления утечек. Например, флуоресцентные красители или электронные детекторы помогают обнаружить утечки хладагента, которые могут быть невидимыми глазу.

Проводку и разъемы визуально проверяют на наличие коррозии, износа или повреждений, дренажные отверстия - чистят. Если пренебрегать этой процедурой, то забитые дренажные отверстия могут привести к накоплению воды и образованию плесени в системе.

Что до антибактериальной обработки, то для удаления зловредных вирусов и микробов используются различные средства. Чаще всего - антибактериальные спреи и аэрозоли. Эти средства распыляются в воздухозаборные отверстия кондиционера, дефлекторы, и в салон автомобиля, где они убивают микроорганизмы и оставляют защитный слой на поверхностях. Спреи и аэрозоли могут быть эффективными для уничтожения бактерий и грибков, но вот на вирусы их действие довольно ограниченное и временное.

Встречается также такой способ очистки, как пена для испарителя. Она вводится через вентиляционные отверстия, где расширяется и очищает испаритель от грязи, плесени и микроорганизмов. Эффект воздействия на вирусы также зачастую положительный, но все зависит от конкретного состава пены.

Еще один способ очистки - озонирование. Озонаторы генерируют, соответственно, озон, который распространяется по системе кондиционирования и уничтожает микроорганизмы. При такой процедуре эффективно убиваются бактерии, вирусы и плесень. Однако есть важный нюанс: озон - токсичный газ, поэтому процедура должна проводиться профессионалами, и салон автомобиля должен быть тщательно проветрен после обработки.

Кстати, не надо фокусироваться только непосредственно на кондиционере: в деле очистки воздуха в салоне работает не только он, но и салонный фильтр. Регулярная его замена (в идеале - раз в сезон) повышает шансы на чистый воздух внутри авто, поскольку фильтр предотвращает накопление грязи, пыли, бактерий. Совсем хорошо - переплатить сотню-другую рублей сверху и купить фильтр с угольными элементами. Со своей работой такой "расходник" справляется куда лучше обычных бумажных.

Обслуживать кондиционер самому можно, но задача не самая простая. Для всех необходимых манипуляций понадобятся антибактериальный спрей или аэрозоль для кондиционеров, пена для очистки испарителя, перчатки, маска-респиратор и - свободное время. Много свободного времени, особенно если очистка кондиционеров - не ваш основной профиль.

Проще всего - обратиться к специалистам. Они помогут диагностировать проблемы системы кондиционирования, быстро их устранить и возможно попутно выявить другие сложности.