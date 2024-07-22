Автоэксперт Болдырев назвал пять правил выбора нужного момента для замены машины
Российским водителям важно выбирать нужный момент для замены автомобиля. Об этом радио Sputnik рассказал руководитель по развитию бизнеса проекта "Автотека" Константин Болдырев. По его словам, в первую очередь следует обратить внимание на сроки автокредита. "В 2024 году из-за роста стоимости автомобилей для сохранения посильного ежемесячного платежа дилеры и банки увеличивали срок кредита. В результате по новым выдачам автокредитов этот показатель достиг девяти лет, что может увеличить длительность владения автомобилем", – сказал Болдырев. Также автоэксперт напомнил, что необходимо оценить не только возраст используемого автомобиля, но и его техническое состояние, пробег и ситуацию на рынке. По его словам, повышение стоимости новых и поддержанных авто должно влиять на решение о замене машины. "Большинство автовладельцев стремятся заменить свой автомобиль на модель более высокого класса. Однако из-за роста цен цикл замены увеличивается, особенно эта тенденция чувствительна в сегментах до 1,5 млн и до 3 млн рублей", – уточнил он. Также причиной замены авто может стать появление более современных автомобилей, предлагающих множество инновационных опций. В заключении Болдырев посоветовал изучить спрос и динамику цен на старую машину на рынке, а также перспективы обновления той модели, которую планирует купить водитель. До этого были названы пять главных недостатков Volkswagen Talagon. К достоинствам модели специалисты отнесли то, что Talagon построили на архитектуре MQB, оснастили мотором EA888 на 220 л.с. и 7-ступенчатым "роботом" DSG. Кроме того, кроссовер близок по оснащению к Volkswagen Teramont, который продавали в РФ до санкций, поэтому с обслуживанием и запчастями проблем не возникает. Несмотря на то, что модель большая и тяжелая, в управлении она очень податлива, отметили эксперты.