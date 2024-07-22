Китайские автокомпании удаленно считывают данные из машин россиян

Китайский производитель автомобилей GAC может удаленно проводить проверку машин россиян. Об этом пишет Telegram-канал No Limits со ссылкой на сообщение пресс-службы бренда после третьего случая самовозгорания их кроссовера.

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«Дилер находится в постоянной коммуникации с владельцем автомобиля. Помимо диагностики автомобиля на месте, китайская команда разработчиков GAC проводит удаленный онлайн-анализ, чтобы ускорить определение технического состояния автомобиля», — отмечали представители GAC.



По мнению No Limits, это значит, что китайские разработчики могут незаметно контролировать базу личных данных через свои автомобили.

«Это, возможно, должно быть интересно соответствующим органам, которые берут такие машины в аренду или лизинг. Многие китайские автомобили пишут картинку бортового видеорегистратора», — отмечает Telegram-канал.



До этого Telegram-канал SHOT нашел в автомобилях GAC еще одну серьезную проблему. Согласно его данным, владельцы автомобилей китайского автобренда в России пожаловались на треснувшие во время поездки люки. По словам одного из них, недавно он ехал в Москве по ровной дороге и внезапно услышал странный звук со стороны люка на крыше. Оказалось, что он треснул. Теперь на крыше машины образовалась дыра.

Также в России за два месяца сгорели три кроссовера GAC. Первый из них загорелся на трассе М12 в мае 2024 года. Алексей (имя изменено) вместе с женой ехал от родственников, из Оренбурга в Москву. У заправки из-под капота пошел дым, тут же вспыхнула водительская дверь. Сначала Алексей не мог остановить машину, затем заело ремень безопасности. Пока мужчина пытался выбраться, получил тяжелые ожоги лица, рук и ног, вся одежда прилипла к обожженным частям тела, сгорели волосы на голове. Супруга в это время выпрыгнула на ходу.