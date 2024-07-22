Эксперт перечислил премиум-кроссоверы по цене Toyota RAV4 с пробегом

Журнал "За рулём" рассмотрел предложения премиум-кроссоверов на вторичном рынке, которые можно купить по той же цене, какую просят за Toyota RAV4 - в среднем за 2,2-2,3 млн рублей.

В качестве одной из таких альтернатив издание называет Audi Q5 первого поколения. Десятилетний кроссовер с пробегом 100-150 тысяч км можно купить за 1,8-2,5 млн рублей.

"Прекрасная машина во всем, кроме силовых агрегатов: убедительной пары мотор-коробка попросту нет. До 80-100 тысяч км все неплохо, а дальше - как повезет", - говорит эксперт "За рулём" Сергей Зиновьев.



В РФ официально продавались Q5 с полным приводом, версии с проблемным бензиновым 2.0 TFSI оснащаются "автоматом", дизель 2.0 комплектуется "роботом".

BMW X3 будет дороже "ку-пятого" - 1,9-3,0 млн рублей. С 2011 года кроссовер выпускался в Калининграде.

"До 80-100 тысяч км они все превосходны, а потом начинаются проблемы", - утверждает эксперт.



Базовый бензиновый турбо объёмом 2.0 литра имеет самый маленький ресурс среди доступных моторов - около 220 тысяч км. Плюс X3 - нет версий с "роботом".

Также можно рассмотреть к покупке Infiniti QX50 первого поколения.

"В целом машина не имеет слабых мест, и то, что касается стоимости содержании, выгодно отличается от "немцев". Ниссановские запчасти сами по себе дешевле, и сложных в ремонте узлов не так много", - комментирует модель эксперт.



Выбирать силовой агрегат, скорее всего, не придётся: атмосферник VQ25HR V6 2.5 (222 л.с.) с ресурсом до 500 тысяч км, гидроавтомат Jatco JR710E живёт до 300 тысяч км, привод - полный.

Mercedes-Benz GLK стоит от 1,7 до 3 млн рублей в зависимости от пробега. Все доступные двигатели - сложные и требовательные к качеству масла и топлива. Один из самых удачных - V6 3.5 серии М276 (306 л.с.) - встречается редко.

"Автомат" - собственной разработки "Мерседеса", с ним не будет проблем, но он сложен в ремонте из-за конструктивных особенностей.



От 1,7 млн до 3 млн рублей просят за Volvo XC60 первого поколения шведской сборки.

"Все бензиновые двигатели - турбированные. Они вполне надежные, но поводов для расстройства немало: высокий расход масла, необходимость прочищать форсунки, регулярные течи. Ресурс при этом составляет порядка 250 тысяч км", - говорит эксперт про "шведа".



С японским "автоматом" Aisin TF-80SC проблем возникнуть не должно, но при нежной эксплуатации. При агрессивной езде запас коробки вместо 350 тысяч км может уменьшиться на сто тысяч.

Ранее "РГ" писала о других премиум-кроссоверах на "вторичке", которые можно купить за 2,5 млн рублей.