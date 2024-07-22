Эксперты рассказали, как защитить авторезину без химии

Многие автовладельцы заказывают услугу чернения шин, чтобы машина выглядела более эффектно. Специальное покрытие продлевает срок их жизни: исключает налипание пыли и грязи, защищает резину от преждевременного растрескивания. Такая услуга стоит от 150 рублей, но проводить ее приходится достаточно часто, так как состав смывается дождем и снегом.

© РИА Новости

Некоторые автомобилисты сами изготавливают составы на водной основе - смешивают глицерин и силиконовую смазку. Образуемая ими защитная пленка держится дольше, но тоже смывается. Теряются и защитные свойства, и презентабельный вид.

Эксперты портала "Автовзгляд" советуют взять обычную силиконовую смазку (мазь, а не спрей) и тщательно втереть ее в резиновый обод при помощи поролоновой губки. Шина будет и блестеть, и иметь водоотталкивающую защиту. Пыль и мелкий сор можно убирать обычной тряпочкой или губкой, не стирая смазку.

Одного тюбика силикона стоимостью 100 рублей в этом случае хватит на год-полтора. Также им можно обрабатывать резиновые изделия и уплотнители для лучшего прилегания и контакта в холодное время, обновлять неокрашенные в цвет кузова элементы и бампер, устранять скрипы и придавать лучшую ходимость механических конструкций.

Ранее "РГ" назвала простые решения, которые помогут защитить машину от жары.