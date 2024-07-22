Tesla Model Y остается самым популярным электромобилем в Европе

В первом полугодии 2024 года Tesla Model Y стал самым популярным новым электромобилем в Европе, сообщает SPEEDME.RU. Несмотря на этот успех, общие продажи Tesla снизились, что подтверждают данные Jato Dynamics. Количество регистраций Tesla Model Y в первом полугодии снизилось на 26%. Тем не менее, Model Y оставался самым популярным новым электромобилем в Европе, с 101 181 проданным экземпляром, значительно опередив ближайшего конкурента.

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Второе место занял другой автомобиль Tesla — Model 3, с 58 400 регистрациями, что на 37% больше по сравнению с первым полугодием 2023 года. Компактный электрический Volvo EX30 занял третье место в списке продаж с 36 980 регистрациями. Примечательно, что популярность Volkswagen ID.4 значительно снизилась: было зарегистрировано 29 146 экземпляров, что на 30% меньше, чем в первом полугодии прошлого года. Volkswagen ID.4 лишь немного опередил ID.3, разойдясь тиражом в 29 136 экземпляров, что тоже меньше по сравнению с прошлым годом.

Топ-10 самых популярных электромобилей в Европе в первом полугодии 2024 года:

Tesla Model Y — 101 181 (-26%)

Tesla Model 3 — 58 400 (+37%)

Volvo EX30 — 36 980

MG 4 — 31 922 (+4%)

Volkswagen ID.4 — 29 146 (-30%)

Volkswagen ID.3 — 29 136 (-17%)

Skoda Enyaq — 25 248 (-2%)

Volvo EX30 — 25 223 (-5%)

BMW iX1 — 24 506 (+53%)

Audi Q4 — 24 456 (+9%).

Сильный рост популярности Tesla Model 3 не смог полностью компенсировать значительное падение продаж Model Y. В первом полугодии 2024 года было зарегистрировано всего 1 944 экземпляра Model S и Model X вместе взятых. В результате, за первые шесть месяцев этого года Tesla зарегистрировала 161 525 новых автомобилей, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам Фелипе Муньоса, глобального аналитика Jato Dynamics, снижение продаж Tesla связано с несколькими факторами. Во-первых, сложно продолжать расти с ограниченным и устаревающим модельным рядом. Во-вторых, Tesla сталкивается с усиливающейся конкуренцией. Стратегия значительного снижения цен на модели Tesla также теряет свою эффективность, так как все больше автопроизводителей, включая китайские бренды, применяют аналогичную тактику. Вероятно, продажи Model Y получат новый импульс после проведения рестайлинга, как это было с Model 3.