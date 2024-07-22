Эксперт рассказал, как сэкономить на бензине летом

Стоимость топлива растет, поэтому автолюбители задумываются о том, как сэкономить. О том, как это сделать, Aif.ru рассказал экономист, член экспертного совета при Комитете Госдумы РФ по финансовому рынку Станислав Паулаускас.

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Первое - нужно пересмотреть свой стиль вождения. Если вы любитель резкого старта и остановки, часто переключаете передачи, ездите на высоких оборотах двигателя, это увеличивает расход горючего. Хотите сэкономить - выбирайте плавность, не превышайте предел скорости 90 км/час, при котором возрастает потребление топлива.

Второй совет от эксперта - не допускать износа тормозов и тормозных колодок, что также способствует повышенному расходу горючего. То же касается проверок давления в шинах: если оно недостаточное, сопротивление увеличивается, топлива потребляется больше. Но обязательно следуйте рекомендациям автопроизводителя.

Сэкономить также можно, используя кондиционер только в самые жаркие часы. Также не забывайте о проверке и замене фильтров, свечей зажигания, масла и других жидкостей.